Όταν το personalization συναντά το καλοκαίρι: Πώς η NEF-NEF Homeware μετέτρεψε ένα beach item σε προσωπική εμπειρία

Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς όμορφα προϊόντα. Αναζητούν αντικείμενα που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, που αφηγούνται μια ιστορία και δημιουργούν μια συναισθηματική σύνδεση.

Το personalization έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές τάσεις στο retail και η εμπειρία της αγοράς αποκτά πλέον την ίδια αξία με το ίδιο το προϊόν.

Αυτό ακριβώς ανέδειξε φέτος η NEF-NEF Homeware μέσα από δύο ξεχωριστά καλοκαιρινά activations, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό beach item.

Τόσο στο καλοκαιρινό event για τη νέα Beach Collection στο κατάστημα της Γλυφάδας στις 20 Ιουνίου, όσο και στο Vogue Greece Fashion Night Out στο Golden Hall, στις 30 Ιουνίου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να προσωποποιήσουν επιλεγμένες πετσέτες θαλάσσης, beach bags, νεσεσέρ και καπέλα της νέας συλλογής, μετατρέποντας ένα αγαπημένο καλοκαιρινό αξεσουάρ σε ένα αντικείμενο με προσωπική ταυτότητα. Μέσα από αυτή την εμπειρία, το κοινό δεν επέλεγε απλώς ένα προϊόν, αλλά συμμετείχε στη δημιουργία του, προσθέτοντας τη δική του προσωπική «υπογραφή».

Η νέα Beach Collection της NEF-NEF Homeware, με τα φωτεινά χρώματα, τα τροπικά μοτίβα, τα σύγχρονα prints και τις πιο minimal επιλογές της, αποτέλεσε το ιδανικό «καμβά» για αυτή την εμπειρία, συνδυάζοντας αισθητική, ποιότητα και λειτουργικότητα.

Μέσα από αυτή την προωθητική ενέργεια, η NEF-NEF Homeware απέδειξε ότι σήμερα το retail δεν αφορά μόνο τα προϊόντα, αλλά και τις εμπειρίες που δημιουργεί. Γιατί ένα αντικείμενο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν εκφράζει την προσωπικότητα εκείνου που το επιλέγει και γίνεται κομμάτι των δικών του καλοκαιρινών αναμνήσεων.

Ένα σπίτι, Ένα μ’ εσένα!

NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

