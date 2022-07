To street style στην Couture Week του Παρισιού ήταν αληθινή γιορτή για τα μάτια

Η Paris Couture Week μας χάρισε δυνατές συγκινήσεις.

Bonjour και καλωσορίσατε σε μια gallery γεμάτη απίστευτες street style εμφανίσεις. H Haute Couture Week του Παρισιού ολοκληρώθηκε και με τον ήλιο να λάμπει και τις πιο εκπληκτικές δημιουργίες των σχεδιαστών να παρελαύνουν στις κομψές λεωφόρους του, το αποτέλεσμα ήταν μια αληθινή γιορτή για τα μάτια. Εκεί που τα ready-to-wear shows τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο προσφέρουν μια πιο ρεαλιστική, φιλτραρισμένη άποψη για τις τάσεις και το πώς μπορεί κανείς να τις ενσωματώσει στην γκαρνταρόμπα του, η υψηλή ραπτική έχει να κάνει με την υπερβολή.

Η Couture Week προσφέρει μερικές μαγικές μέρες τον χρόνο όπου κανένα φόρεμα δεν είναι πολύ grande, κανένα κόσμημα πολύ αστραφτερό και κανένας συνδυασμός πολύ δυνατός.

Με τα μεγαθήρια της μόδας όπως ο Balenciaga, Schiaparelli, Jean Paul Gaultier, Dior και Chanel και -last but not least- Valentino να παρουσιάζουν τις συλλογές τους, αλλά και τις λαμπερές καλεσμένες τους, influencers και ambassadors, να τις φορούν πρώτες έξω από τα shows, η Paris Couture Week μας χάρισε δυνατές συγκινήσεις.

Είδαμε τον οίκο Schiaparelli να ντύνει τις μούσες του στα μαύρα και να τις στολίζει από πάνω ως κάτω με χρυσό, τον Demna Gvasalia να τους φορά φουτουριστικά γυαλιά μάσκα και τον Olivier Rusteing να υπαγορεύει το σύγχρονο grunge look με pinstripes και αλυσίδες που κρέμονταν από τη μύτη.

Όλα αυτά σε μια εβδομάδα μόδας όπου το μεγαλύτερο είδωλο του στιλ, αναδείχθηκε μια καθόλου τυχαία 9χρονη, η North West.

Δείτε τα ωραιότερα looks στην παρακάτω gallery.