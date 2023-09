Brown is the new black: Το καφέ επιστρέφει δυναμικά

Αυτό το φθινόπωρο φοράμε καφέ

Θυμάσαι τη σειρά Orange is the new Black; Αυτή τη σεζόν λοιπόν, το καφέ έρχεται να αντικαταστήσει το μαύρο στις ντουλάπες μας, με φόρα. Οκ, αυτό προφανώς και δεν μπορεί να συμβεί, αλλά αυτό το φθινόπωρο θα το βλέπουμε πολύ, πάρα πολύ και σε πολλές περιπτώσεις θα πάρει τη θέση του μαύρου.

Το καφέ χρώμα είναι αρκετά παρεξηγημένο χρώμα, εφόσον θεωρείται πιο «γιαγιαδίστικο», πιο βαρετό και πιο δύσκολο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Αν συνδυαστεί σωστά μπορεί να δώσει πολύ ενδιαφέροντα looks και ταιριάζει με όλες τις επιδερμίδες. Πολλές «φίλες» μας στο Instagram έχουν υιοθετήσει ήδη αυτή την τάση και στην παρακάτω λίστα σου έχουμε μερικά από τα αγαπημένα μας looks με καφέ χρώμα για να εμπνευστείς.

