Τα Fashion Weeks μίλησαν: Τα φλατ παπούτσια είναι η μεγαλύτερη τάση της σεζόν ss 2024

Όταν τα φλατ παπούτσια κυριάρχησαν στα shows

Αν δεν το πρόσεξες σε όλα τα shows του Fashion Month που πέρασε, σε όλες τις Εβδομάδες Μόδας, υπήρχε ένας κοινός παρανομαστής, ο οποίος γέλαγε με τη ματαιοδοξία μας και λέγεται ότι ήρθε για να μας «προσγειώσει». Αυτός ο κοινός παρανομαστής δεν είναι άλλος από τα φλατ παπούτσια.

Ακόμα και τα πιο glamour looks ή τα πιο εκκεντρικά και updated, όλα -ok, πλειοψηφία με μεγάλη διαφορά- ήταν σεταρισμένα με φλατ παπούτσια. Θέλεις μπαλαρίνες, boat shoes, σανδάλια, slingbacks, loafers; Όλα ήταν εκεί και μείωναν τον «θόρυβο», έκαναν πιο προσιτά και ευκολοφόρετα τα ρούχα και μας δημιουργούσαν ένα αίσθημα ικανοποίησης, εφόσον ξέρουμε ότι αν ένα look δείχνει ωραίο με φλατ, τότε θα δείχνει ωραίο με τα πάντα. Η άνεση σε πρώτο πλάνο με την κομψότητα, λοιπόν.

Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείς να δεις μερικά από τα αγαπημένα μας looks με φλατ παπούτσια από τις ss 2024 πασαρέλες. Κράτα σημειώσεις και δημιούργησε τα δικά σου σύνολα!