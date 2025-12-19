Τα μπουφάν με τις κουκούλες και τις γούνινες λεπτομέρειες είναι must have αυτήν την περίοδο, ιδίως τις ημέρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και βρίσκεσαι έξω στον δρόμο.

Στιλάτα και ευέλικτα, τα μπουφάν με τη γούνινη λεπτομέρεια στην κουκούλα κάθε χειμώνα επανέρχονται στη μόδα, όσο iconic κι αν δείχνουν όμως, όπως αποκαλύφθηκε πριν κάποιες ημέρες, τόσα χρόνια τα φοράμε λάθος.

Τόσα χρόνια φοράς την κουκούλα του μπουφάν σου λάθος – Το viral video που θα σου αλλάξει τη ζωή

Ο λόγος για τη Jessica Alzamora, η οποία διατηρεί ένα προφίλ με χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, και αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα στιλιστικά λάθη που κάνουμε όλοι, όλη μας τη ζωή, σε ένα video που έγινε viral.

Με τη λεζάντα να γράφει μεταξύ άλλων «φοράς λάθος το μπουφάν σου και λυπάμαι που είμαι αυτό το άτομο αλλά έχει 8 βαθμούς στο Σικάγο και πρέπει να μείνεις ζεστή. Έτσι φοράς σωστά το γούνινο μέρος του μπουφάν σου» φαίνεται στο βίντεο να φορά την κουκούλα του μπουφάν της γυρνώντας το γούνινο μέρος προς τα μέσα, σαν να θωρακίζει κατά κάποιον τρόπο το πρόσωπό της από το κρύο.

Ξέρω, δεν το είχες σκεφτεί ποτέ -κανείς μας δεν το είχε σκεφτεί- με αυτόν όμως τον τρόπο προστατεύονται τα ευαίσθητα μέλη, όπως τα αυτιά, και ο κρύος αέρας δεν είναι τόσο αφόρητος αφού διατηρείς ζεστό τον λαιμό σου.

Δες το βίντεο παρακάτω και θα καταλάβεις