Υπάρχουν γυναίκες που, ανεξάρτητα από τις τάσεις και την ηλικία, αποπνέουν πάντα μια μοναδική κομψότητα.

Οι γυναίκες άνω των 50 έχουν συνήθως κατακτήσει αυτό που πολλές αναζητούν για χρόνια, ένα προσωπικό στιλ που τις εκφράζει και τις κάνει να νιώθουν άνετες και σίγουρες, το ντύσιμο λοιπόν για εκείνες γίνεται συνειδητή επιλογή, δεν είναι ένα «κυνήγι» νέων trends, αλλά επιλέγουν ό,τι πραγματικά τους ταιριάζει.

Επενδύουν στην ποιότητα, στη σωστή εφαρμογή και στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Το μυστικό τους βρίσκεται στο να αναδεικνύουν πάντα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και αυτό αποτυπώνεται σε κάθε τους εμφάνιση.

8 στιλιστικά μυστικά που ακολουθούν οι πιο εκλεπτυσμένες γυναίκες άνω των 50



Επενδύουν στα σωστά basic κομμάτια

Τα basics είναι η βάση κάθε κομψής γκαρνταρόμπας, ένα καλοραμμένο σακάκι λοιπόν, ένα ποιοτικό παντελόνι, ένα φόρεμα σε κλασική γραμμή βρίσκονται πάντα στη συλλογή τους.

Δίνουν σημασία στην εφαρμογή

Προτιμούν ρούχα που αγκαλιάζουν σωστά το σώμα. Ξέρουν ότι το σωστό fit κάνει ακόμα και το πιο απλό ρούχο να δείχνει ακριβό.

Επιλέγουν ουδέτερες και διαχρονικές αποχρώσεις

Μπεζ, λευκό, μαύρο, navy, γκρι και γήινοι τόνοι κυριαρχούν ενώ αν θέλουν χρώμα, με μικρές πινελιές χρώματος δίνουν ενδιαφέρον σε κάθε σύνολο.

Δεν υπερφορτώνουν το outfit με trends

Αν ακολουθήσουν μια τάση, θα το κάνουν με μέτρο, μέσα από ένα αξεσουάρ ή ένα μόνο statement κομμάτι.

Ποντάρουν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα

Λιγότερα ρούχα, καλύτερα υφάσματα, πιο προσεγμένες αγορές.

Τα αξεσουάρ - κλειδιά

Μια κομψή τσάντα, ένα ζευγάρι καλοδιαλεγμένα παπούτσια ή ένα διακριτικό κόσμημα ολοκληρώνουν την εμφάνιση και το ξέρουν καλά.

Η άνεση είναι αδιαπραγμάτευτη

Ό,τι φορούν τους επιτρέπει να κινούνται με φυσικότητα. Η άνεση μεταφράζεται σε αυτοπεποίθηση και αυτό είναι για εκείνες το Α και το Ω.

Το προσωπικό στιλ μπαίνει πάνω απ’ όλα

Δεν ντύνονται για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να εκφραστούν, και αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό κομψότητάς τους.

