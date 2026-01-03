10 fashion συνήθειες που πρέπει να αφήσεις στο 2025 – «Ρίχνουν» το στιλ σου, σε οδηγούν σε ανούσιες αγορές

Ο νέος χρόνος φέρνει πάντα μαζί του μια διάθεση ανανέωσης, όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά και στον τρόπο που ντυνόμαστε.

Καθαρές γραμμές, πιο συνειδητές επιλογές και ένα γενικότερο reset στη γκαρνταρόμπα είναι συχνά ό,τι χρειαζόμαστε για να νιώσουμε ξανά ο εαυτός μας και, αφού η μόδα εξελίσσεται, ίσως αυτό σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω κάποιες συνήθειες που δεν σε βοηθούν καθόλου.



Κάθε σεζόν φέρνει νέες τάσεις και άπειρα inspiration looks αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετούμε όλα τα trends των social media απερίσκεπτα.

Η ουσία του προσωπικού στιλ, το οποίο υμνείται αυτή τη χρονιά, βρίσκεται στο να εκφραζόμαστε μέσα από δικές μας επιλογές και, αν βρίσκεσαι στην αναζήτηση του δικού σου style, παρακάτω έχω τις fashion συνήθειες που πρέπει σίγουρα να αλλάξεις αυτή τη χρονιά.

Οι fashion συνήθειες που πρέπει να αφήσεις πίσω φέτος