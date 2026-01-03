10 fashion συνήθειες που πρέπει να αφήσεις στο 2025 – «Ρίχνουν» το στιλ σου, σε οδηγούν σε ανούσιες αγορές
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
3 Ιανουαρίου 2026
Καθαρές γραμμές, πιο συνειδητές επιλογές και ένα γενικότερο reset στη γκαρνταρόμπα είναι συχνά ό,τι χρειαζόμαστε για να νιώσουμε ξανά ο εαυτός μας και, αφού η μόδα εξελίσσεται, ίσως αυτό σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω κάποιες συνήθειες που δεν σε βοηθούν καθόλου.
Κάθε σεζόν φέρνει νέες τάσεις και άπειρα inspiration looks αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετούμε όλα τα trends των social media απερίσκεπτα.
Η ουσία του προσωπικού στιλ, το οποίο υμνείται αυτή τη χρονιά, βρίσκεται στο να εκφραζόμαστε μέσα από δικές μας επιλογές και, αν βρίσκεσαι στην αναζήτηση του δικού σου style, παρακάτω έχω τις fashion συνήθειες που πρέπει σίγουρα να αλλάξεις αυτή τη χρονιά.
Οι fashion συνήθειες που πρέπει να αφήσεις πίσω φέτος
Το «δεν έχω τίποτα να φορέσω» ενώ η ντουλάπα είναι γεμάτη.
Να κρατάς ρούχα που δεν φοράς πια.
Να μη φοράς τα basic κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου.
Να επενδύεις σε trends αντί σε διαχρονικά κομμάτια.
Να φοράς ρούχα που δεν ταιριάζουν στο σώμα ή το στιλ σου.
Να αγνοείς την άνεσή σου για χάρη της εμφάνισης.
Το να ακολουθείς κάθε τάση χωρίς «φίλτρο».
Το να ντύνεσαι για τους άλλους και όχι για εσένα
Το να κάνεις βιαστικές αγορές.
Να μην φροντίζεις τα ρούχα που ήδη έχεις.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.