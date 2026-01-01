Ο χειμώνας φέτος μας φέρνει ένα αξεσουάρ που συνδυάζει άνεση, ζεστασιά και στιλ με τον πιο απροσδόκητο τρόπο.

Ένα αξεσουάρ έχει κατακλύσει το feed των social media, και αυτό δεν είναι άλλο από το snood. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε ως μια πλεκτή κουκούλα που μπορεί να φορεθεί είτε ως καπέλο, είτε ως κασκόλ, η οποία έχει τις ρίζες της αιώνες πριν.

Όπως φημολογείται, το παλιό σκωτσέζικο snood ήταν ένα αξεσουάρ φτιαγμένο από κορδέλα που φορούσαν οι νεαρές Σκωτσέζες ως σύμβολο αγνότητας ενώ τη δεκαετία του 1590, κατασκευάζονταν με φλωρεντινή μεταξωτή κορδέλα για τις ευγενείς στην αυλή της Άννας της Δανίας από την Ελίζαμπεθ Γκιμπ. Σήμερα, πρόκειται για ένα αξεσουάρ που χαρίζει προστασία και άφθονο στιλ, μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι τα it-girls το έχουν προσθέσει στις συλλογές τους, συνδυάζοντάς το με κάθε χειμερινό outfit.

Το snood έκανε την εμφάνισή του στις εβδομάδες μόδας του Παρισιού και του Μιλάνου, όπου σχεδιαστές και influencers το συνδύαζαν με oversized παλτό, πλεκτά φορέματα και leather jackets.

Πώς να φορέσεις το snood, τη μεγαλύτερη τάση του χειμώνα – 10 looks για να εμπνευστείς

Αν αναρωτιέσαι πώς να το φορέσεις, μπορείς να το φορέσεις πάνω από ένα καπέλο ή beret για ένα effortless, off-duty αποτέλεσμα, ιδανικό με τζιν, πουλόβερ και chunky boots. Μπορείς επίσης να το κρατήσεις σαν oversized κασκόλ γύρω από τον λαιμό για cozy vibes και layering με μακριά παλτό ή blazer.



Το snood δεν είναι απλά ένα practical αξεσουάρ αλλά ένα χειμερινό must have item που μπορεί να αναβαθμίσει και το πιο απλό σύνολο προσθέτοντας ένα twist γοητείας και κομψότητας στις εμφανίσεις σου, αν θέλεις λοιπόν να το δοκιμάσεις παρακάτω έχουμε το inspo που χρειάζεσαι.



Δες τα παρακάτω looks και πάρε έμπνευση

