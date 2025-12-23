Πώς θα απαλλαγείς από τους ενοχλητικούς κόμπους στα πλεκτά σου - Θα μοιάζουν σαν καινούργια

Τα πλεκτά είναι χωρίς αμφιβολία οι πρωταγωνιστές της σεζόν.

Ευέλικτα και cozy, στιλάτα και ζεστά ταιριάζουν με τα πάντα στη γκαρνταρόμπα μας. Από τζιν μέχρι παντελόνια, βερμούδες και φούστες, μπορείς να τα φορέσεις με όλα και σε κάθε περίσταση επομένως, μιας και είναι το must have κομμάτι της χειμερινής σου συλλογής αξίζει να είναι και κομψό.

Αν κάτι λοιπόν «χαλάει» την εικόνα του πλεκτού σου αυτό είναι σίγουρα οι κόμποι που δημιουργούνται με τα χρόνια και τις πλύσεις. Πώς θα τα επαναφέρεις όμως στην αρχική τους κατάσταση, σαν να τα πρόσθεσε μόλις στη συλλογή σου;

Υπάρχουν 3 μυστικά για να απαλλαγείς από τους κόμπους στα πλεκτά σου και παρακάτω σου έχουμε γράψει βήμα – βήμα τη διαδικασία.

Πώς θα απαλλαγείς από τους ενοχλητικούς κόμπους στα πλεκτά σου

Ξυριστική μηχανή υφασμάτων

Για τα περισσότερα πλεκτά, μια ξυριστική μηχανή υφασμάτων προσφέρει τα πιο γρήγορα αποτελέσματα. Με τις απαλές λεπίδες πίσω από ένα προστατευτικό εξάρτημα αφαιρούν τους κόμπους από την επιφάνεια χωρίς να βλάπτουν το βασικό ύφασμα του πουλόβερ.

Τοποθέτησε το ρούχο σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε το ύφασμα τεντωμένο και σύρε αργά την ξυριστική μηχανή ασκώντας ελαφριά πίεση.

Χτένα για πουλόβερ ή ελαφρόπετρα

Όταν πρόκειται για ευαίσθητα ή υψηλής ποιότητας πλεκτά, μια χτένα για πουλόβερ ή μια πέτρα για πουλόβερ παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο. Αυτά τα items ουσιαστικά «σηκώνουν» και συλλέγουν τους κόμπους χωρίς να καταστρέφουν τις γύρω ίνες.

Όπως και παραπάνω, τέντωσε το πουλόβερ σε επίπεδη επιφάνεια και με απαλές κινήσεις προς μία κατεύθυνση βγάλει τα χνούδια.

Ρολό ή ταινία

Για ρούχα που μόλις έχουν αρχίσει να δημιουργούν κόμπους, λίγη φαρδιά ταινία ή ένας κύλινδρος για χνούδια μπορεί να ανασηκώσει τις χαλαρές ίνες πριν γίνουν μεγαλύτερα κομμάτια. Κόλλησε ένα κομμάτι ταινίας ή πέρνα ένα ρολό για χνούδια στην επιφάνεια και ανασήκωσε το μέχρι να αφαιρεθεί το χνούδι.