Το χειμερινό στιλ δεν έχει να κάνει μόνο με το να ντυνόμαστε ζεστά αλλά και με το να καταφέρνουμε να δείχνουμε κομψές και άνετες παρά το κρύο.

Οι πιο στιλάτες γυναίκες το γνωρίζουν καλά αυτό και δεν κυνηγούν κάθε τάση, ούτε φορτώνονται με περιττά κομμάτια, αντιθέτως επενδύουν σε σωστές επιλογές και ακολουθούν ορισμένες σταθερές συνήθειες που κάνουν κάθε τους εμφάνιση να δείχνει προσεγμένη και ανεπιτίδευτη.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις στιλιστικές συνήθειες που κάθε κομψή γυναίκα έχει και δημιουργεί iconic looks ακόμη και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι συνήθειες που έχουν οι πιο κομψές γυναίκες και δημιουργούν iconic outfits ακόμη και στο κρύο

Χτίζουν το outfit με layers

Το layering είναι το απόλυτο χειμερινό μυστικό. Οι στιλάτες γυναίκες συνδυάζουν λεπτά πλεκτά, πουκάμισα, ζιβάγκο και πανωφόρια με τρόπο που προσφέρει ζεστασιά χωρίς όγκο.

Επενδύουν σε ένα καλό πανωφόρι

Ένα ποιοτικό παλτό, ένα μάλλινο coat ή ένα καλοραμμένο puffer μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο απλό σύνολο. Οι πιο καλοντυμένες γυναίκες γνωρίζουν ότι το πανωφόρι είναι το πρώτο πράγμα που φαίνεται τον χειμώνα, γι’ αυτό επιλέγουν διαχρονικά σχέδια και ουδέτερες αποχρώσεις.

Δεν θυσιάζουν την εφαρμογή και τη γραμμή

Ακόμα και στα πιο cozy looks, η σιλουέτα παίζει ρόλο. Ένα ζεστό πλεκτό συνδυάζεται με ίσιο τζιν ή μια φούστα με καλσόν καλής ποιότητας. Η ισορροπία ανάμεσα στο άνετο και στο κομψό είναι βασικό στοιχείο του χειμερινού στιλ.

Δίνουν σημασία στα αξεσουάρ

Κασκόλ, γάντια, ζώνες και μπότες δεν είναι απλώς πρακτικά itmes αλλά ολοκληρώνουν το outfit. Οι πιο στιλάτες γυναίκες επιλέγουν αξεσουάρ που «δένουν» χρωματικά με το σύνολο και προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς υπερβολή.

Επιλέγουν την ποιότητα αντί για την ποσότητα

Λιγότερα, αλλά σωστά κομμάτια. Καλά υλικά, καθαρές γραμμές και ρούχα που φοριούνται ξανά και ξανά. Αυτός είναι ο λόγος που το στιλ τους δείχνει πάντα διαχρονικό, ακόμα κι όταν ακολουθούν τις τάσεις της σεζόν.