Poetcore: Η λογοτεχνική αισθητική, γεμάτη νοσταλγία και μαγεία, που θα κυριαρχήσει το 2026

Tο Pinterest, πριν αλλάξει η χρονιά έδωσε στο κοινό τις προβλέψεις για τις τάσεις στη μόδα και την ομορφιά, με πολλά trends να έχουν ήδη ενθουσιάσει.

Μεταξύ άλλων, η Poetcore αισθητική έχει σίγουρα ξεχωρίσει και αυτό γιατί ξεπερνά την απλή μόδα. Είναι ένας τρόπος έκφρασης που συνδέει το στιλ με την εσωτερική δύναμη, τη δημιουργική σκέψη και τη νοσταλγία, για έναν πιο στοχαστικό, «αναλογικό» τρόπο ζωής.



Στην καρδιά του poetcore βρίσκεται η ιδέα του «λογοτεχνικού πρωταγωνιστή» που δεν είναι άλλος από ένα άτομο που αντιμετωπίζει τη ζωή σαν να είναι ηρωικός χαρακτήρας σε ένα μυθιστόρημα, φορώντας ρούχα και επιλέγοντας αντικείμενα που μοιάζουν να έχουν ιστορία και χαρακτήρα.

Αυτή η τάση ξεκίνησε να αναπτύσσεται μέσα από αναζητήσεις που σχετίζονται με την «the poet aesthetic», δηλαδή την αισθητική γύρω από την ποίηση, τη λογοτεχνία και το στοχαστικό στιλ, και έχει αυξηθεί σημαντικά, δείχνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι χρήστες αναζητούν αυτόν τον... πιο εκλεπτυσμένο, ήρεμο και προσωπικό τρόπο έκφρασης.

Poetcore: Η λογοτεχνική αισθητική που θα κυριαρχήσει το 2026

Τι σημαίνει όμως πρακτικά το Poetcore στη μόδα; Στη μόδα, αυτή η αισθητική περιλαμβάνει στοιχεία όπως oversized ζιβάγκο, μάλλινα πουλόβερ και vintage σακάκια, που θυμίζουν κάτι από πανεπιστημιακή στοά ή παλιά βιβλιοθήκη.

Οι satchel τσάντες, τα φουντάκια, τα fountain pens και τα κλασικά παπούτσια είναι μέρος της αισθητικής, και όλα αυτά μαζί δημιουργούν έναν σοφιστικέ αέρα, σχεδόν «αναλογικό» που έρχεται σε αντίθεση με τη σημερινή ψηφιακή ταχύτητα.



Η αισθητική poetcore δεν περιορίζεται όμως μόνο στη μόδα. Εκτείνεται στην εσωτερική διακόσμηση. Σκέψου χώρους που θυμίζουν χώρους ανάγνωσης ή γραφής, με ουδέτερα χρώματα, υφές, φυσικών υλικών, prints και αντικείμενα που μοιάζουν να έχουν «ιστορία».

Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, η τάση αντιπροσωπεύει μια επιθυμία για χαλάρωση, περισυλλογή και την αναζήτηση νοήματος μέσα από απλά αλλά εκφραστικά στοιχεία.



