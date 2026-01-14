Πώς θα καθαρίσεις τις στάμπες νερού από τα σουέτ παπούτσια σου – Θα μοιάζουν σαν καινούργια
JTeam
14 Ιανουαρίου 2026
Τα σουέτ παπούτσια αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες τάσεις αυτόν τον χειμώνα.
Είτε πρόκειται για μποτάκια, loafers ή sneakers, η σουέτ υφή δίνει πάντα εκλεπτυσμένο στιλ ωστόσο τις βροχερές ημέρες του χειμώνα κινδυνεύει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη, καθώς το νερό μπορεί εύκολα να αφήσει στάμπες και σημάδια.
Τα καλά νέα είναι πως οι στάμπες από νερό δεν σημαίνουν απαραίτητα πως τα αγαπημένα σου παπούτσια χάλασαν. Με τη σωστή φροντίδα και μερικά απλά βήματα, μπορείς να τα καθαρίσεις και να τα διατηρήσεις σαν καινούργια για καιρό.
5 βήματα για να καθαρίσεις τις στάμπες νερού από τα σουέτ παπούτσια
- Βεβαιώσου ότι τα παπούτσια είναι τελείως στεγνά
Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό, άφησε τα παπούτσια να στεγνώσουν φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου.
- Βούρτσισε απαλά την επιφάνεια
Με μια ειδική βούρτσα για σουέτ, «χτένισε» το υλικό προς την ίδια κατεύθυνση για να απομακρύνεις τυχών σκόνη και να «ανοίξεις» ξανά την υφή.
- Ψέκασε ελαφρώς τη στάμπα
Ψέκασε ελαφρώς το σημείο με καθαρό νερό ή πέρασέ το με νωπό πανί, ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα η υγρασία.
- Ταμπονάρισε και άφησε να στεγνώσει
Χρησιμοποίησε πανί μικροϊνών για να «τραβήξει» την περίσσεια υγρασία και άφησε το παπούτσι να στεγνώσει μόνο του.
- Προστάτευσε το σουέτ
Ολοκλήρωσε τη διαδικασία με ένα αδιάβροχο σπρέι για σουέτ, ώστε να αποφύγεις μελλοντικές στάμπες και φθορές
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.