Τα anti trends κομμάτια που κάθε ψαγμένη γυναίκα φοράει αυτόν τον χειμώνα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
19 Ιανουαρίου 2026
Μπορεί οι τάσεις της μόδας συχνά να μεταβάλλονται και να ξεπροβάλλουν νέα trends, οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας όμως κρατούν ένα κλασικό στιλ και προσαρμόζουν τα νέα items στην αισθητική τους, ποτέ το αντίθετο.
Αντί να επενδύουν σε κομμάτια που θα χάσουν την αίγλη τους με το πέρασμα του καιρού επιλέγουν ρούχα διαχρονικά, τα οποία λειτουργούν ως βάση για κάθε outfit. Αυτά τα anti-trend items αποπνέουν αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και προσωπικό στιλ.
Είναι κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά, που δείχνουν καλύτερα με τον χρόνο και, παρακάτω έχουμε φτιάξει μια λίστα ώστε να τα προσθέσεις στη συλλογή σου αν θέλεις να φτιάξεις μια capsule γκαρνταρόμπα.
Τα anti-trend κομμάτια που φορούν οι γυναίκες της μόδας το 2026
- Crewneck πουλόβερ
Απλό, χωρίς λογότυπα, σε ουδέτερους τόνους, φριέται ελαφρώς oversized ή άψογα tailored και ταιριάζει τέλεια με παντελόνια και φούστες.
- Λεοπάρ παλτό
Πλέον θεωρείται κλασικό. Όταν το print είναι διακριτικό και η γραμμή καθαρή, λειτουργεί σαν ουδέτερο κομμάτι που απογειώνει το σύνολο.
- Μπαλαρίνες
Κομψές, μίνιμαλ και ελαφρώς δομημένες. Άνετες αλλά προσεγμένες, φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς δεύτερη σκέψη.
- Μαύρο παντελόνι
Σε ίσια ή χαλαρή γραμμή, το μαύρο παντελόνι είναι το κομμάτι που μπορεί να φορεθεί κυριολεκτικά με τα πάντα και να δείχνει κομψό σε κάθε περίσταση.
- Μακρύ neutral παλτό
Σε camel, γκρι ή μαύρο, συνδυάζεται με τα πάντα και δίνει αμέσως στιλ ακόμα και στο πιο basic outfit.
- Midi φούστα
Ρευστή, καθαρή, σε διαχρονικά χρώματα, μια midi φούστα προσφέρει μια ανεκπαίδευτη κομψότητα.
- Μαύρα ankle boots
Sleek σχέδια, χωρίς περιττές λεπτομέρειες είναι πρακτικά, ευέλικτα και πάντα επίκαιρα.
- Λευκό πουκάμισο
Το λευκό πουκάμισο, είτε oversized e;ite κλασικό, φοριέται χαλαρά ή αυστηρά και προσαρμόζεται σε κάθε στιλ.
- Τζιν με vintage αισθητική
Το κλασικό τζιν σε Α γραμμή δεν μπορεί να λείπει από καμία γυναικεία γκαρνταρόμπα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι πιο κομψές Γαλλίδες το φορούν συνέχεια.
