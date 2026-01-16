Τέλος στα βαρετά outfits: Αυτά είναι τα στιλιστικά trick που θα απογειώσουν κάθε σου εμφάνιση

Θα απογειώσουν κάθε look

Ο χειμώνας είναι μια εποχή που καθόλου βαρετός δεν είναι, ιδίως σε ό,τι αφορά τους στιλιστικούς συνδυασμούς. Με τα σωστά αξεσουάρ, τα basics looks αποκτούν νέο ενδιαφέρον και κάθε εμφάνιση δείχνει προσεγμένη, χωρίς υπερβολή.

Φέτος τον χειμώνα, οι πιο ψαγμένες γυναίκες της μόδας επενδύουν σε αξεσουάρ που κάνουν ακόμα και το πιο απλό σύνολο να δείχνει προσεγμένο και σύγχρονο. Με μικρά upgrades μπορείς να έχεις μεγάλο στιλιστικό αντίκτυπο, ιδίως αν έχεις ένα πιο ουδέτερο στιλ.

Τα στιλιστικά trick που θα απογειώσουν κάθε σου εμφάνιση

Brooches

Η πιο απλή αλλά εντυπωσιακή πινελιά της σεζόν είναι σίγουρα οι καρφίτσες. Μπορείς να τις φορέσεις επάνω στα πλεκτά ή τα παλτό σου ή ακόμα και δεμένες σε faux-fur κασκόλ για έξτρα κομψότητα.

Μακριά δερμάτινα γάντια

Αποπνέουν διαχρονική πολυτέλεια. Σκέψου τραβηγμένα ελαφρώς τα μανίκια του παλτό ή του πουλόβερ σου και φυσικά σκέψου πόσο chic θα δείχνει ένα total black look με ένα ζευγάρι χρωματιστά γάντια.

Faux-fur κασκόλ

Ζεστό, chic και απόλυτα statement, τα faux-fur κασκόλ αρκούν για να μεταμορφώσουν ένα απλό σύνολο με παλτό και πλεκτό.

Pillbox hat

Με vintage αναφορές και διαχρονική φινέτσα, δίνει αμέσως χαρακτήρα ακόμα και στο πιο μίνιμαλ look.

Στέκα εμπνευσμένη από τα ’90s

Ένα μικρό, οικονομικό αξεσουάρ που δείχνει απίστευτα fashion-forward και ολοκληρώνει κάθε χειμερινό look.

Αξεσουάρ σε leopard print

Σκέψου μια λεοπάρ τσάντα ή ένα κασκόλ, ακόμη και sneakers, για μια διακριτική αλλά δυναμική πινελιά.