Loafers τον χειμώνα: Τα σχέδια που ταιριάζουν με τα πάντα και πώς να τα φορέσεις

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι παπούτσια που διαχρονικά κερδίζει την αγάπη του κοινού, αυτό δεν είναι άλλο από τα loafers.

Ευέλικτα και άκρως ταιριαστά με κάθε τι της γκαρνταρόμπας, τα loafers είναι αναμφίβολα ο «μπαλαντέρ» κάθε εποχής. Μεταξύ άλλων οίκοι όπως οι Proenza Schouler, Victoria Beckham, Burberry και Stella McCartney έχουν κομψά σχέδια στις συλλογές τους, και, οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας τα φορούν με αμέτρητους τρόπους για τις εμφανίσεις τους από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Πως να φορέσεις τα loafers τον χειμώνα

Ναι, τον χειμώνα τα loafers έχουν θέση στα ouftits μας και στην αγορά θα βρεις σχέδια και στιλ που καλύπτουν μια τεράστια γκάμα προτιμήσεων. Από τα κλασικά μαύρα δερμάτινα loafers σε εκείνα με τη chunky σόλα και από τα πιο μοντέρνα σε χρώματα και με υφές, μπορείς να βρεις το δικό σου αγαπημένο και να το φορέσεις από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη.

Πώς θα τα φορέσεις; Από τον πιο safe συνδυασμό με τζιν, πλεκτό και παλτό έως και τον πιο παιχνιδιάρικο και ρομαντικό, με μίνι φόρεμα και κάλτσες σε αντίθετο χρώμα, οι επιλογές είναι πολλές και για καλή μας τύχη οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας δίνουν τη στιλιστική έμπνευση που χρειαζόμαστε.

Δες παρακάτω πώς να φορέσεις τα loafers τον χειμώνα