Peter Pan collar: Το στοιχείο που επιστρέφει ως το πιο ρομαντικό στοιχείο της σεζόν – Δίνει παραμυθένια vibes

Ανάμεσα στις τάσεις που επαναπροσδιορίζουν τη γυναικεία ένδυση, το Peter Pan collar ξεχωρίζει ως το πιο απροσδόκητα φρέσκο και ταυτόχρονα νοσταλγικό στοιχείο.

Το Peter Pan collar, με τις στρογγυλεμένες άκρες και την παραμυθένια αίσθηση, αφήνει πίσω του τον χαρακτηρισμό του «χαριτωμένου» και επιστρέφει πιο ώριμο, πιο σύγχρονο και απόλυτα επίκαιρο.

Το 2026 δεν λειτουργεί ως απλό vintage στοιχείο, αλλά ως λεπτομέρεια που προσθέτει ρομαντισμό, χαρακτήρα και μια δόση κομψότητας σε κάθε εμφάνιση.

Πώς προέκυψε το Peter Pan collar

Το Peter Pan collar πήρε το όνομά του από τον εμβληματικό θεατρικό χαρακτήρα του Πίτερ Παν στις αρχές του 20ού αιώνα. Με τις ρίζες του να βρίσκονται τόσο στη βικτοριανή αισθητική όσο και στο θεατρικό κοστούμι, το κολάρο αυτό σχεδιάστηκε αρχικά για να είναι άνετο, επίπεδο και λιγότερο άκαμπτο από τους παραδοσιακούς γιακάδες της εποχής.

Από τις κομψές εμφανίσεις των δεκαετιών του ’30 και του ’50, πέρασε στη mod αισθητική των ’60s, ενώ τη δεκαετία του ’90 συνδέθηκε με πιο εναλλακτικές και grunge αναφορές. Στα '00s και τις αρχές του 2010 έγινε σήμα κατατεθέν του twee και indie ύφους, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη pop κουλτούρα. Σήμερα, επιστρέφει σαν τάση, απαλλαγμένο από την υπερβολή του παρελθόντος, με μια πιο ισορροπημένη και fashion-forward προσέγγιση.

Το 2026, το Peter Pan collar επανεμφανίζεται δυναμικά στις πασαρέλες μεγάλων οίκων και στις εμφανίσεις των It Girls, δεν πρόκειται για μια απλή αναβίωση, αλλά για μια επανερμηνεία που συνδέεται με τη νέα ρομαντική αισθητική, το coquette στοιχείο και τις βικτοριανές αναφορές που κυριαρχούν στη μόδα.

Το είδαμε σε μπλούζες, φορέματα, πλεκτά και παλτό, άλλοτε σε κλασικό λευκό και άλλοτε σε oversized εκδοχές ή έντονα χρώματα, αποδεικνύοντας την ευελιξία του.

Πώς θα ενσωματώσεις το Peter Pan collar στο στιλ σου

Στο καθημερινό στιλ, το Peter Pan collar λειτουργεί ως statement λεπτομέρεια που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Μια μπλούζα με αυτό το κολάρο συνδυάζεται άψογα με tailored παντελόνια ή μίνι φούστες για ένα μοντέρνο office look. Φορεμένο κάτω από πλεκτά, γιλέκα ή σακάκια, προσθέτει μια διακριτική ρομαντική πινελιά.

Για πιο τολμηρές εμφανίσεις, μπορεί να συνδυαστεί με δερμάτινα κομμάτια ή πιο αυστηρές γραμμές, δημιουργώντας αντιθέσεις.