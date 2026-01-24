Πώς θα πλύνεις το puffer μπουφάν σου χωρίς να το καταστρέψεις - Θα δείχνει σαν καινούργιο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
24 Ιανουαρίου 2026
Τα puffer μπουφάν αποτελούν διαχρονικό κομμάτι της χειμερινής γκαρνταρόμπας.
Από casual εμφανίσεις μέχρι πιο προσεγμένα looks ένα puffer μπουφάν συνδυάζει το στιλ με την άνεση και τη ζεστασιά, ωστόσο χρειάζεται σωστό καθάρισμα για να διατηρήσει τον όγκο, τη ζεστασιά και την κομψότητά του.
Με τη σωστή φροντίδα μπορείς να το πλύνεις στο σπίτι χωρίς να το καταστρέψεις και χωρίς να χάσει το χαρακτηριστικό του όγκο.
Τα σωστά βήματα για να πλύνεις ένα puffer μπουφάν
- Έλεγξε πρώτα την ετικέτα
Πριν κάνεις οτιδήποτε, δες αν το μπουφάν έχει πούπουλο ή συνθετική γέμιση και ακολούθησε τυχόν οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποίησε ήπιο πρόγραμμα πλύσης
Πλύνε το σε χαμηλή θερμοκρασία και σε πρόγραμμα για ευαίσθητα, ιδανικά σε πρόγραμμα χωρίς έντονες στροφές.
- Επίλεξε απαλό απορρυπαντικό
Απόφυγε το μαλακτικό ή λευκαντικά καθαριστικά καθώς «βαραίνουν» το ύφασμα και καταστρέφουν τη μόνωσή του.
- Κάνε extra ξέβγαλμα
Ένα επιπλέον ξέβγαλμα βοηθά να φύγουν όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού που μπορεί να κάνουν το μπουφάν άκαμπτο.
- Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
Βάλε το στο στεγνωτήριο σε χαμηλή ένταση μαζί με 2–3 dryer balls για να επανέλθει ο όγκος του.
- Για μικρούς λεκέδες, προτίμησε τοπικό καθάρισμα
Με ένα νωπό πανί και λίγο ήπιο απορρυπαντικό μπορείς να φρεσκάρεις τοπικά το μπουφάν χωρίς πλήρη πλύση.
