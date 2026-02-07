Το print που κάνει θραύση είναι ρομαντικό, γλυκό και παιχνιδιάρικο - Δεν είναι το λεοπάρ

Το λεοπάρ print είναι αδιαμφισβήτητα ο «βασιλιάς» των animal prints.

Διαχρονικό, τολμηρό και κάθε σεζόν στις συλλογές των σχεδιαστών, επιστρέφει πάντα ως η πιο safe και στιλάτη επιλογή, όμως, αυτή τη χρονιά η μόδα αφήνει στην άκρη για λίγο την ένταση και στρέφεται σε ένα print πιο απαλό, πιο ρομαντικό και απρόσμενα χαριτωμένο.

Ο λόγος για το bambi print, το οποίο αντλεί έμπνευση από το χαριτωμένο ελάφι, Μπάμπι, της Walt Disney, του οποίου οι χαρακτηριστικές διάσπαρτες λευκές βούλες επάνω στο καφέ τρίχωμά του, το κάνουν απρόσμενα χαριτωμένο. Σε αντίθεση λοιπόν με το λεοπάρ, που συχνά αποπνέει δυναμισμό και ένταση, το συγκεκριμένο μοτίβο που έχει καθιερωθεί στη μόδα, χαρακτηρίζεται από μια πιο ήπια και κομψή αισθητική, είναι παιχνιδιάρικο, χωρίς να γίνεται κιτς, και προσθέτει ενδιαφέρον στο outfit χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Το είδαμε στις πασαρέλες οίκων όπως Tory Burch, με τα σακάκια και τα φορέματα στο print της σεζόν να κερδίζουν αμέσως το ενδιαφέρον ενώ παράλληλα δεν είναι και λίγες οι γυναίκες της μόδας που το ενσωματώνουν στα outfits τους.

Γιατί όμως τόσος ντόρος; εκτός από τα παραπάνω, το μεγάλο πλεονέκτημα του bambi print είναι η ευελιξία του σε ό,τι αφορά το styling. Ταιριάζει με όλα και δείχνει ανεπιτήδευτα κομψό, μπορεί να φορεθεί με αμέτρητους τρόπους και σε κάθε περίσταση.

Για μια safe επιλογή συνδύασέ το με basics που ήδη έχεις στην ντουλάπα σου, αν θέλεις όμως να πειραματιστείς συνδύασε υφές όπως το faux fur και το σουέτ για ένα bold αποτέλεσμα. Επιπλέον, μην ξεχνάς πως υπάρχει ένας ακόμη εύκολος και έξυπνος τρόπος να αναβαθμίσεις κάθε σύνολό σου, προσθέτοντας αξεσουάρ και μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Μια τσάντα, μια ζώνη ή ακόμη και ένα ζευγάρι sneakers σε bambi print θα δώσει τη διακριτική αλλά ιδιαίτερα στιλάτη πινελιά που χρειάζεσαι.

