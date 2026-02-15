Τα παπούτσια που θα κυριαρχήσουν την άνοιξη του 2026 υμνούν την άνεση και το σύγχρονο στιλ

Η άνοιξη φέρνει πάντα μαζί της μια αίσθηση ανανέωσης, και αυτή τη χρονιά αυτό γίνεται ξεκάθαρο στην επιλογή των παπουτσιών.

Οι συλλογές των μεγάλων οίκων ισορροπούν ανάμεσα στη μίνιμαλ κομψότητα και τις statement λεπτομέρειες, δημιουργώντας επιλογές που συνδυάζουν άνεση, χαρακτήρα και σύγχρονο στιλ.

Τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 βλέπουμε μια ξεκάθαρη «στροφή» σε καθαρές γραμμές και λεπτεπίλεπτα σχήματα, χωρίς όμως να λείπει η διάθεση για πειραματισμό. Τα sneakers για παράδειγμα απομακρύνονται από το αμιγώς αθλητικό ύφος και αποκτούν πιο κομψό χαρακτήρα, ενώ τα κλασικά σχέδια επανασυστήνονται μέσα από σύγχρονες σιλουέτες. Παράλληλα, τα διακοσμητικά στοιχεία επιστρέφουν δυναμικά, δίνοντας ένταση ακόμα και στα πιο διαχρονικά σχέδια.

Η άνεση παραμένει φυσικά βασική προτεραιότητα αλλά πλέον συνδυάζεται με πολυτελή υλικά και προσεγμένες λεπτομέρειες.

Οι τάσεις στα παπούτσια που θα δούμε την άνοιξη

Λεπτεπίλεπτα sneakers

Τα sneakers αποκτούν πιο στενή και κομψή γραμμή, αφήνοντας πίσω το έντονα αθλητικό ύφος. Φοριούνται εύκολα όλη μέρα και συνδυάζονται τόσο με casual όσο και με πιο chic συνολά.

Mules μοκασίνια

Μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού loafer, που προσφέρει άνεση και ευελιξία, τα μοοκασίνια mules είναι ιδανικά για καθημερινές εξόδους αλλά και για πιο βραδινά σύνολα.

Παπούτσια με έντονες διακοσμητικές λεπτομέρειες

Χάντρες, παγιέτες και μεταλλικά στοιχεία δίνουν νέα ενέργεια στα κλασικά σχέδια και πρόκειται για μια τάση που προσθέτει χαρακτήρα και μετατρέπει τα παπούτσια σε statement κομμάτια.

Oxford στιλ

Εμπνευσμένα από το ανδρόγυνο στιλ, το Oxford style, το οποίο επικράτησε στην πασαρέλα Spring/Summer 2026 της Prada

επιστρέφει με σύγχρονο αέρα και συνδυάζεται με φούστες, tailored παντελόνια ή φορέματα, δημιουργώντας μια κομψή αντίθεση.

Σαγιονάρες σε ουδέτερους τόνους

Οι σαγιονάρες, όπως είδαμε στη συλλογή του οίκου Bottega Veneta Spring/Summer 2026, σε λευκούς και κρεμ τόνους, ακόμη και σε μαύρο, αποτελούν την απόλυτη επιλογή για τις μεταβατικές ημέρες της άνοιξης αλλά και του καλοακριού.

Γόβες με εφαρμογή τύπου gloves

Οι κλασικές γόβες επανασχεδιάζονται με πιο «γλυπτική» γραμμή που αγκαλιάζει το πόδι και πρόκειται για ένα κομψό σχέδιο που λειτουργεί εξίσου καλά από το πρωί μέχρι το βράδυ.