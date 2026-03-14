Απευθείας από τα '00s

Το low rise jean είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα αλλά και δυναμικά στιλ που έχουν επιστρέψει από τις αρχές των '00s. Το χαμηλοκάβαλο τζιν, που κάποτε ταυτίστηκε με την pop κουλτούρα και τα Y2K looks, έχει επιστρέψει στη σύγχρονη μόδα φέρνοντας μια πιο χαλαρή αισθητική που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ανεπιτήδευτο στιλ.

Τα τελευταία χρόνια τα low-rise jeans έχουν επιστρέψει δυναμικά τόσο στο street style όσο και στις εμφανίσεις των celebrities. It Girls όπως η Κάιλι Τζένερ και η Μπέλα Χαντίντ έχουν υιοθετήσει το στιλ, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να δείχνει σύγχρονο και κομψό όταν συνδυάζεται σωστά. Άλλωστε, σήμερα το στιλ επανερμηνεύεται με πιο σύγχρονο τρόπο, δηλαδή οι γραμμές τους είναι πιο χαλαρές και το styling πολύ πιο ισορροπημένο σε σχέση με τα έντονα Y2K looks του παρελθόντος.

Low rise jean: Πώς να φορέσεις το iconic τζιν των '00s για να δείχνει κομψό και στιλάτο σήμερα

Γιατί να το επιλέξεις; Τα χαμηλοκάβαλα τζιν δημιουργούν μια πιο χαλαρή και cool σιλουέτα ενώ παράλληλα χαρίζουν ευελιξία σε ό,τι αφορά το styling.

Πώς να φορέσεις τα low rise jeans; Ένα μακρύ ή oversized vest είναι ο ιδανικός τρόπος να ισορροπήσεις τη χαμηλή μέση του τζιν αν όμως θέλεις να αγκαλιάσεις πλήρως την αισθητική των '00s, μπορείς να συνδυάσεις το low-rise jeans με πιο statement στοιχεία όπως cropped tops.

Αν θέλεις να πάρεις περισσότερη έμπνευση για να υιοθετήσεις το στιλ, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από looks για να αντιγράψεις.

Δες παρακάτω τα looks