Το χρώμα που έκανε θραύση το 2010 επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ – Πώς θα το φορέσεις σήμερα

Η άνοιξη και το καλοκαίρι έρχονται με μια σειρά από νέες τάσεις και κυρίως χρώματα που δίνουν πιο αισιόδοξο vibe σε κάθε εμφάνιση, με ένα χρώμα να κάνει την επιστροφή του από το μακρινό 2010.

O λόγος για το mint green. Η απαλή, δροσερή απόχρωση που ισορροπεί ανάμεσα σε τόνους του mint, του seafoam και του pastel πράσινου, κάνει φέτος ένα από τα πιο αναπάντεχα comeback της σεζόν, φέρνοντας μαζί της μια αίσθηση νοσταλγίας αλλά συνάμα και ανανέωσης.

Μετά από χρώματα όπως είναι το βουτυρένιο κίτρινο (το οποίο by the way δεν έχει φύγει από τις τάσεις), του σοκολατί και του κλασικού μπεζ, η απόχρωση της μέντας έρχεται να λειτουργήσει σαν μια ανάσα μέσα στις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές τάσεις του 2026.

Το χρώμα που έκανε θραύση το 2010 επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ

Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο χρώμα δεν ήταν ποτέ εντελώς εκτός μόδας. Από τις αρχές των '10s, το mint είχε συνδεθεί με μια πιο playful και ρομαντική αισθητική, τώρα όμως έρχεται να φέρει έναν πιο δυναμικό και σαφώς πιο πολυτελές τόνο σε κάθε look.

Δες για παράδειγμα την πρόσφατη συλλογή του Ματιέ Μπλαζί για τον οίκο Chanel.

Εκεί ο σχεδιαστής πρόσθεσε mint λεπτομέρειες στα παπούτσια και τα αξεσουάρ και έγιναν αμέσως viral ενώ άλλοι οίκοι όπως οι Miu Miu, Prada και Dior έδωσαν τη δική τους εκδοχή μέσα από σατέν sneakers, mules και structured tailoring, καταλαβαίνεις λοιπόν πως, όχι μόνο πρόκειται για ένα χρώμα που απλά επιστρέφει, αλλά για ένα χρώμα που έρχεται και κάνει κάθε εμφάνιση να ξεχωρίζει.

Πώς θα το προσθέσεις στη συλλογή σου;

Το χρώμα της μέντας είναι αρκετά διακριτικό ώστε να λειτουργεί σαν neutral, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ιδιαίτερο ώστε να τραβάει αμέσως το βλέμμα. Σε αντίθεση με άλλα παστέλ χρώματα, δεν δείχνει υπερβολικά γλυκό ενώ μπορεί να αποκτήσει μίνιμαλ, sporty ή ακόμη και δραματικό χαρακτήρα, ανάλογα με το styling.

Οι γυναίκες της μόδας το φορούν κυρίως με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι πιο minimal, δηλαδή ένα μονοχρωματικό look όπου το mint εμφανίζεται μέσα από αξεσουάρ, παπούτσια και τσάντες ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι ένας «ύμνος» στον μαξιμαλισμό.

Το mint συνδυάζεται με κίτρινο, βουργουνδί, παστέλ ροζ ή ακόμη και metallic στοιχεία, δημιουργώντας looks που θυμίζουν έντονα τη νέα... curated chaos αισθητική της μόδας.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks