Σανδάλια στο γραφείο; 5 + 2 κομψά looks που αξίζει να αντιγράψεις

Τα σανδάλια είναι χωρίς αμφιβολία τα παπούτσια του καλοκαιριού.

Άνετα, ευέλικτα και πιο κομψά από ποτέ, τα σανδάλια πρωταγωνιστούν ακόμη και στα looks της πόλης και δη στις εμφανίσεις του γραφείου.

Από minimal flat μέχρι kitten heels και fisherman sandals, οι φετινές τάσεις αποδεικνύουν ότι ένα καλό ζευγάρι σανδάλια μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο καλά, τόσο σε μια βόλτα μετά τη δουλειά όσο και μέσα στο γραφείο.

Πώς θα φορέσεις τα σανδάλια στο γραφείο

Σε ό,τι αφορά τα looks γραφείου, το μυστικό είναι να επιλέγεις sleek γραμμές και πιο polished σχέδια που δείχνουν προσεγμένα χωρίς να χάνουν την αίσθηση άνεσης που θέλουμε το καλοκαίρι. Ένα ζευγάρι δερμάτινα flat sandals για παράδειγμα, μπορεί να δείξει εξαιρετικά chic ενώ ένα σχέδθιο με διακριτικό τακούνι δίνει αμέσως πιο elevated χαρακτήρα ακόμη και στο πιο basic σύνολο.

Για ένα effortless office look, μπορείς να συνδυάσεις minimal thong sandals με λινό παντελόνι και oversized blazer σε neutral αποχρώσεις ενώ για τις ημέρες που θέλεις κάτι πιο κομψό τα kitten heel sandals είναι ίσως η καλύτερη επιλογή.

Συνδύασέ τα με midi φούστες, αέρινα φορέματα ή λινά sets για ένα look που λειτουργεί εξίσου καλά από το πρωινό στο γραφείο μέχρι το after office dinner.

