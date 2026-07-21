Αέρινα, διαχρονικά και απίστευτα ευέλικτα, τα wide leg παντελόνια έχουν εξελιχθεί σε βασικό στοιχείο της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, αφού προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση, από τα ζεστά πρωινά στο γραφείο μέχρι και τις βραδινές εξόδους.

Το μυστικό για να δείχνει πάντα κομψό ένα wide leg παντελόνι βρίσκεται στις σωστές αναλογίες. Ένα tank top, ένα t- shirt ή και ένα cropped blazer δημιουργούν ισορροπία με τη φαρδιά γραμμή του παντελονιού, ενώ τα κατάλληλα αξεσουάρ μπορούν να μεταμορφώσουν το ίδιο κομμάτι σε εντελώς διαφορετικό look.

Αν αναρωτιέσαι λοιπόν πώς να φορέσεις το wide leg παντελόνι σου αυτό το καλοκαίρι για να μην ζεσταθείς και να είσαι φουλ στιλάτη καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει έξι συνδυασμούς που θα λατρέψεις.

Wide-leg παντελόνι το καλοκαίρι: Πώς να το φορέσεις στη ζέστη χωρίς να το μετανιώσεις

Για brunch

Ένα λευκό λινό wide-leg παντελόνι είναι ίσως η πιο κομψή επιλογή για τις ζεστές ημέρες. Συνδύασέ το με ένα polo ή ένα ριγέ τοπ σε έντονη απόχρωση και ολοκλήρωσε το look με μεταλλικά σανδάλια και μία ψάθινη τσάντα. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, ανεπιτήδευτο και ιδανικό για brunch, βόλτες ή τις πρώτες ημέρες των διακοπών.

Για δείπνο

Το wide-leg παντελόνι μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει ένα φόρεμα στις βραδινές εμφανίσεις. Φόρεσέ το σε μαύρη ή λευκή palazzo γραμμή και φόρεσέ το με ένα εφαρμοστό αμάνικο τοπ ή ένα σατέν lingerie. Μία λεπτή ζώνη, χρυσά κοσμήματα και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα πέδιλα αρκούν για να δημιουργήσουν ένα διαχρονικό και ιδιαίτερα κομψό σύνολο.

Για τον πρωινό καφέ

Τα πιο επιτυχημένα καθημερινά looks είναι συνήθως και τα πιο απλά. Ένα wide-leg τζιν ή παντελόνι σε ουδέτερη απόχρωση, ένα λευκό t-shirt και sneakers ή ballet flats δημιουργούν έναν συνδυασμό που δείχνει ανεπιτήδευτα στιλάτος. Αν θέλετε να προσθέσετε ενδιαφέρον στο outfit, δέστε ένα λεπτό πλεκτό στους ώμους ή γύρω από τη μέση.

Στην απογευματινή έξοδο

Τα wide-leg jeans αποτελούν την ιδανική βάση για ένα σύνολο που κινείται ανάμεσα στο casual και το chic. Συνδύασέ τα με ένα εφαρμοστό σακάκι, γιλέκο ή ένα peplum blazer, slingback γόβες.

Στο ποτό στο νησί

Αν θέλεις ένα look που να ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές, επέλεξε ένα σατέν wide-leg παντελόνι σε συνδυασμό με μεταξωτό ή lingerie-inspired top. Οι σατινέ υφές χαρίζουν πολυτέλεια χωρίς να δείχνουν επίσημες, ενώ loafers, mules ή slingbacks ολοκληρώνουν ιδανικά το σύνολο.

Στο γραφείο

Το wide-leg παντελόνι μπορεί να γίνει ο πιο κομψός σύμμαχος και στα office looks. Επέλεξε ένα λευκό, μπεζ ή εκρού σχέδιο και φορέστε το με ένα oversized ριγέ πουκάμισο ή ένα λινό σακάκι. Διακριτικά κοσμήματα, μία δερμάτινη tote bag και ένα ζευγάρι slingback γόβες ή loafers ολοκληρώνουν ένα σύγχρονο επαγγελματικό look.