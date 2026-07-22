Τέλος στο polka dot; Το print που θα βλέπουμε παντού είναι κομψό και cool

Το polka dot ήταν αναμφίβολα το print που κυριάρχησε τους τελευταίους μήνες, χαρίζοντας σε κάθε εμφάνιση μια ρετρό, κομψή και άκρως ρομαντική αισθητική.

Και παρά το γεγονός ότι αποτελεί διαχρονικό print, ένα άλλο μοτίβο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο και έρχεται να «κλέψει» λίγη από τη λάμψη του. Ο λόγος για το print με τις ρίγες που κάνει το μεγάλο comeback στις τάσεις της μόδας, όπως όλες έχουμε καταλάβει. Αυτή τη φορά επιστρέφουν και δεν θυμίζουν τις κλασικές ναυτικές ή τα αυστηρά pinstripes που γνωρίζαμε.

Eπανερμηνεύονται και έρχονται σε έντονα χρώματα, διαφορετικά πάχη, απρόσμενους συνδυασμούς και μοντέρνες γραμμές που χαρίζουν φρεσκάδα ακόμα και στις πιο βαρετές εμφανίσεις.

Πώς θα φορέσεις το print που θα κάνει θραύση

Ένα ριγέ φόρεμα είναι πάντα η πιο εύκολη επιλογή

Ένα midi ή maxi φόρεμα με ρίγες αρκεί για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο καλοκαιρινό look. Συνδύασέ το με δερμάτινα σανδάλια, ψάθινη τσάντα και διακριτικά κοσμήματα για εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ριγέ τοπ

Ένα ριγέ μπλουζάκι ή αμάνικο τοπ μπορεί να ανανεώσει αμέσως το αγαπημένο σου τζιν. Είναι ένας εύκολος τρόπος να δώσεις χαρακτήρα σε ένα καθημερινό outfit χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Το oversized ριγέ πουκάμισο είναι το απόλυτο καλοκαιρινό staple

Φόρεσέ το με λινό παντελόνι, τζιν σορτς ή ακόμα και πάνω από το μαγιό σου στην παραλία. Είναι ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της εποχής και προσαρμόζεται εύκολα από τις διακοπές μέχρι την πόλη.

Οι λεπτές ρίγες αποκτούν νέα δυναμική

Τα pinstripe παντελόνια και τα κοστούμια δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο γραφείο. Συνδύασέ τα με ένα απλό t-shirt, sneakers ή σανδάλια και δημιούργησε ένα πιο χαλαρό αλλά πάντα κομψό αποτέλεσμα.