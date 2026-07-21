Πώς φοράμε τη σαλοπέτα; 5 + 1 κομψοί τρόποι για να εμπνευστείς τα επόμενα looks σου
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
21 Ιουλίου 2026
Από τις πρωινές βόλτες στην πόλη μέχρι τις διακοπές και τις απογευματινές εξόδους στο νησί, η σαλοπέτα αποτελεί ένα από τα πιο ευέλικτα items της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας. Αρκεί μονάχα το σωστό styling για να αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα κάθε φορά που τη φοράς, αποδεικνύοντας ότι δεν προορίζεται μόνο για casual εμφανίσεις.
Οι σύγχρονες γραμμές και τα ανάλαφρα υφάσματα του καλοκαιριού αλλά και οι denim επιλογές της αγοράς, την έχουν μετατρέψει σε ένα fashion staple που προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε προσωπικό στιλ. Το μόνο που χρειάζεται είναι οι σωστοί συνδυασμοί και είσαι έτοιμη.
Αν ψάχνεις για έμπνευση πάντως, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικούς στιλιστικούς συνδυασμούς που σίγουρα θα λατρέψεις, επομένως, πάρε χαρτί και μολύβι και κράτα σημειώσεις.
Πώς να φορέσεις τη σαλοπέτα
T-shirt + sneakersΜε boat shoesΜε clogs + ρομαντικά αξεσουάρΜε slingbacksΜε ρομαντικό πουκάμισοTotal white επιλογή
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