Ποιο καπέλο σού ταιριάζει καλύτερα, σύμφωνα με το σχήμα του προσώπου σου
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
23 Ιουλίου 2026
Ένα καπέλο δεν είναι μόνο απαραίτητο για την προστασία από τον ήλιο, αλλά αποτελεί και στιλιστική πινελιά που μπορεί να αναδείξει ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Από τις βόλτες στην πόλη μέχρι τις διακοπές δίπλα στη θάλασσα, το σωστό καπέλο προσθέτει χαρακτήρα, κομψότητα και προσωπικότητα σε κάθε εμφάνιση.
Όσο σημαντικό είναι να επιλέξουμε ένα σχέδιο που ταιριάζει στο προσωπικό μας στιλ όμως, άλλο τόσο σημαντικό είναι να κολακεύει και τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας. Κάθε σχήμα προσώπου έχει τις δικές του αναλογίες και το κατάλληλο καπέλο μπορεί να δημιουργήσει ισορροπία, να αναδείξει τα δυνατά μας σημεία και να χαρίσει ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα.
Ποιο καπέλο σού ταιριάζει καλύτερα, σύμφωνα με το σχήμα του προσώπου σου
Οβάλ πρόσωπο
Το οβάλ πρόσωπο έχει αρμονικές αναλογίες και το μέτωπο είναι ελαφρώς πιο φαρδύ από το πηγούνι. Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, είσαι ιδιαίτερα τυχερή, αφού σχεδόν κάθε στυλ καπέλου σου ταιριάζει.
Ιδανικές επιλογές
- Fedora
- Panama
- Ψάθινα καπέλα με φαρδύ γείσο
- Bucket hats
- Cloche
Στρογγυλό πρόσωπο
Το στρογγυλό πρόσωπο έχει απαλές γραμμές, μάγουλα και σχεδόν ίδιο μήκος και πλάτος. Στόχος είναι να δημιουργηθεί η αίσθηση περισσότερου μήκους και να δημιουργηθούν γωνίες.
Ιδανικές επιλογές
- Fedora με ψηλή κορώνα
- Panama
- Trilby
- Καπέλα με μεσαίο ή φαρδύ γείσο
- Απέφυγε καπέλα με πολύ στρογγυλή γραμμή ή υπερβολικά μικρό γείσο.
Τετράγωνο πρόσωπο
Το τετράγωνο πρόσωπο χαρακτηρίζεται από έντονη γνάθο και φαρδύ μέτωπο. Τα καπέλα με πιο μαλακές και στρογγυλεμένες γραμμές βοηθούν να εξισορροπήσουν τις γωνίες του προσώπου.
Ιδανικές επιλογές
- Floppy hats
- Cloche
- Fedora με καμπύλες
- Bucket hats
- Απέφυγε καπέλα με αυστηρές, τετράγωνες γραμμές ή επίπεδη κορυφή.
Πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς
Αυτό το σχήμα διαθέτει πιο φαρδύ μέτωπο και στενό, μυτερό πηγούνι. Η ιδανική επιλογή είναι καπέλα που εξισορροπούν το πάνω και το κάτω μέρος του προσώπου χωρίς να δίνουν επιπλέον όγκο στο μέτωπο.
Ιδανικές επιλογές
- Cloche
- Fedora με μεσαίο γείσο
- Panama
- Baseball caps
- Bucket hats
- Απέφυγε καπέλα με υπερβολικά μεγάλο γείσο ή πολύ ψηλή κορώνα.
Μακρόστενο πρόσωπο
Το μακρόστενο πρόσωπο έχει μεγαλύτερο μήκος από πλάτος. Για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ισορροπία, προτίμησε λοιπόν καπέλα που προσθέτουν πλάτος και όχι ύψος.
Ιδανικές επιλογές
- Ψάθινα καπέλα με φαρδύ γείσο
- Floppy hats
- Bucket hats
- Panama
- Cloche
- Απέφυγε καπέλα με πολύ ψηλή κορώνα ή στενό γείσο, καθώς κάνουν το πρόσωπο να δείχνει ακόμη πιο μακρύ.
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