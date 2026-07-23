Το καλοκαίρι είναι η εποχή που τα αξεσουάρ αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και, ένα καπέλο βρίσκεται σίγουρα στη λίστα με τα must have.

Ένα καπέλο δεν είναι μόνο απαραίτητο για την προστασία από τον ήλιο, αλλά αποτελεί και στιλιστική πινελιά που μπορεί να αναδείξει ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Από τις βόλτες στην πόλη μέχρι τις διακοπές δίπλα στη θάλασσα, το σωστό καπέλο προσθέτει χαρακτήρα, κομψότητα και προσωπικότητα σε κάθε εμφάνιση.

Όσο σημαντικό είναι να επιλέξουμε ένα σχέδιο που ταιριάζει στο προσωπικό μας στιλ όμως, άλλο τόσο σημαντικό είναι να κολακεύει και τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας. Κάθε σχήμα προσώπου έχει τις δικές του αναλογίες και το κατάλληλο καπέλο μπορεί να δημιουργήσει ισορροπία, να αναδείξει τα δυνατά μας σημεία και να χαρίσει ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα.

Ποιο καπέλο σού ταιριάζει καλύτερα, σύμφωνα με το σχήμα του προσώπου σου

Οβάλ πρόσωπο

Το οβάλ πρόσωπο έχει αρμονικές αναλογίες και το μέτωπο είναι ελαφρώς πιο φαρδύ από το πηγούνι. Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, είσαι ιδιαίτερα τυχερή, αφού σχεδόν κάθε στυλ καπέλου σου ταιριάζει.



Ιδανικές επιλογές

Fedora

Panama

Ψάθινα καπέλα με φαρδύ γείσο

Bucket hats

Cloche



Στρογγυλό πρόσωπο



Το στρογγυλό πρόσωπο έχει απαλές γραμμές, μάγουλα και σχεδόν ίδιο μήκος και πλάτος. Στόχος είναι να δημιουργηθεί η αίσθηση περισσότερου μήκους και να δημιουργηθούν γωνίες.

Ιδανικές επιλογές

Fedora με ψηλή κορώνα

Panama

Trilby

Καπέλα με μεσαίο ή φαρδύ γείσο

Απέφυγε καπέλα με πολύ στρογγυλή γραμμή ή υπερβολικά μικρό γείσο.

Τετράγωνο πρόσωπο

Το τετράγωνο πρόσωπο χαρακτηρίζεται από έντονη γνάθο και φαρδύ μέτωπο. Τα καπέλα με πιο μαλακές και στρογγυλεμένες γραμμές βοηθούν να εξισορροπήσουν τις γωνίες του προσώπου.

Ιδανικές επιλογές

Floppy hats

Cloche

Fedora με καμπύλες

Bucket hats

Απέφυγε καπέλα με αυστηρές, τετράγωνες γραμμές ή επίπεδη κορυφή.

Πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς

Αυτό το σχήμα διαθέτει πιο φαρδύ μέτωπο και στενό, μυτερό πηγούνι. Η ιδανική επιλογή είναι καπέλα που εξισορροπούν το πάνω και το κάτω μέρος του προσώπου χωρίς να δίνουν επιπλέον όγκο στο μέτωπο.

Ιδανικές επιλογές

Cloche

Fedora με μεσαίο γείσο

Panama

Baseball caps

Bucket hats

Απέφυγε καπέλα με υπερβολικά μεγάλο γείσο ή πολύ ψηλή κορώνα.



Μακρόστενο πρόσωπο

Το μακρόστενο πρόσωπο έχει μεγαλύτερο μήκος από πλάτος. Για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ισορροπία, προτίμησε λοιπόν καπέλα που προσθέτουν πλάτος και όχι ύψος.

Ιδανικές επιλογές