Οι καλοκαιρινές βροχές μπορούν πραγματικά να μας αποσυντονίσουν, όμως δεν χρειάζεται να θυσιάζει το στιλ σου για μερικές μπόρες.

Όταν η θερμοκρασία παραμένει υψηλή αλλά η πρόγνωση του καιρού προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες, δεν χρειάζεται να ακυρώνεις τα σχέδιά σου, αρκεί μονάχα να κάνεις σωστές στιλιστικές επιλογές. Με απλά λόγια δεν χρειάζεται να αποχωριστείς τα αγαπημένα σου καλοκαιρινά items αφού μπορείς να προσαρμοστείς στις απαιτήσεις του καιρού με έξυπνους συνδυασμούς.

Σκέψου ένα λινό ή βαμβακερό πουκάμισο, μπορεί να λειτουργήσει ως ελαφρύ πανωφόρι σε περίπτωση που η θερμοκρασία πέσει λόγω βροχής. Μία βερμούδα από την άλλη μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά κατά τη διάρκεια της μπόρας ενώ ένα midi φόρεμα αντίστοιχα μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Τι φοράμε στις βροχερές ημέρες του καλοκαιριού;

Όσο για τα παπούτσια, καλό είναι να αφήσεις στην άκρη τα σανδάλια και να προτιμήσεις κλειστά παπούτσια όπως μπαλαρίνες, loafers ή sneakers.



Αν επιλέξεις τζιν, προτίμησε μια ίσια ή cropped γραμμή που δεν θα βρέχεται εύκολα στις λακκούβες σε αντίθεση με τα πιο μακριά σχέδια και φυσικά μην ξεχνάς τα αξεσουάρ, τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μια ομπρέλα, μια τσάντα που προστατεύει τα προσωπικά σου αντικείμενα και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για τις στιγμές που ο ήλιος κάνει ξανά την εμφάνισή του είναι οι μικρές λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν κάθε εμφάνιση.

Πάρε έμπνευση από τις παρακάτω εμφανίσεις για τα επόμενα καλοκαιρινά στο looks στη βροχή

