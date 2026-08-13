Η τάση που θα πρωταγωνιστήσει και το φθινόπωρο και μπορείς να υιοθετήσεις από τώρα

Κάθε σεζόν φέρνει μαζί της νέες αποχρώσεις και διαφορετικές επιλογές στη μόδα, και, για το φθινόπωρο του 2026, ένα χρώμα θα ξεχωρίσει περισσότερο από κάθε άλλο στα παντελόνια, το οποίο μάλιστα βλέπουμε παντού και τώρα.

Ο λόγος για το κίτρινο και ιδίως τα κίτρινα παντελόνια. Από τις απαλές αποχρώσεις του βουτύρου μέχρι το φωτεινό λεμονί και τους πιο ζεστούς τόνους του, το κίτρινο θα είναι η τάση εκείνη που θα δώσει μια ανανεωμένη και μοντέρνα διάθεση στις καθημερινές εμφανίσεις σου.



Οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας και το street style έχουν ήδη μαρτυρήσει ότι το συγκεκριμένο χρώμα θα αποτελεί βασική επιλογή της νέας σεζόν και πόσο μάλλον στα παντελόνια αφού θα συνδυάζει άνεση και στιλ προσφέροντας μια φρέσκια εναλλακτική στις κλασικές επιλογές, όπως το μαύρο, το καφέ ή το μπλε.



Η τάση αυτή δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σχέδιο. Wide-leg παντελόνια, tailored γραμμές, cargo, jeans αλλά και πιο casual φόρμες θα εμφανίζονται σε κίτρινες αποχρώσεις, καλύπτοντας κάθε αισθητική.

Πώς θα υιοθετήσεις την τάση

Για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα ταίριαξε το κίτρινο παντελόνι σου με ουδέτερους τόνους όπως λευκό, μπεζ και καφέ αν όμως θέλεις να πειραματιστείς, συνδύασέ το με έντονα. Παρακάτω πάντως έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις πιο cool εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών για να εμπνευστείς και να το προσθέσεις στη συλλογή σου από τώρα μέχρι και το φθινόπωρο.



Πάρε έμπνευση από τις εμφανίσεις

