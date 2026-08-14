Σατέν παντελόνι: Με τι παπούτσια θα το φορέσεις για να απογειώσεις το look σου
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
14 Αυγούστου 2026
Το σατέν παντελόνι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κομψά κομμάτια της γκαρνταρόμπας κι αν κάποτε ήταν συνώνυμο των βραδινών εμφανίσεων, σήμερα φοριέται όλες τις ώρες της ημέρας και αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική του αγαπημένου μας τζιν. Είναι αέρινο, άνετο και προσθέτει μια διακριτική πολυτέλεια ακόμη και στο πιο απλό σύνολο.
Το μόνο που χρειάζεται για να αναδείξει πραγματικά τη δυναμική του είναι ο σωστός συνδυασμός παπουτσιών.
Ανάλογα με το look που θέλεις να δημιουργήσεις, μπορεί να δείχνει casual, elegant ή απόλυτα σύγχρονο, παρακάτω λοιπόν θα βρεις τις επιλογές που ταιριάζουν ιδανικά με το σατέν παντελόνι και θα σε βοηθήσουν να το φορέσεις από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο.
Σατέν παντελόνι: Με τι παπούτσια θα το φορέσεις για να απογειώσεις το look σου
Μπαλαρίνες
Οι μπαλαρίνες είναι ίσως ο πιο κομψός τρόπος να φορέσεις ένα σατέν παντελόνι στην καθημερινότητα. Δημιουργούν ένα διαχρονικό αποτέλεσμα χωρίς να δείχνει υπερβολικά επίσημο.
Πέδιλα με λεπτά λουράκια
Όταν θέλεις μια πιο βραδινή ή elegant εμφάνιση, τα strappy πέδιλα είναι η ιδανική επιλογή. Αναδεικνύουν τη ρευστή κίνηση του σατέν υφάσματος και χαρίζουν επιπλέον κομψότητα στη σιλουέτα.
Ankle boots
Καθώς πλησιάζουμε στο φθινόπωρο, τα ankle boots γίνονται ο τέλειος συνδυασμός με το σατέν παντελόνι. Ειδικά οι suede υφές δημιουργούν μια όμορφη αντίθεση με τη γυαλιστερή όψη του σατέν και χαρίζουν ισορροπία στο look.
Flat mules
Τα flat mules είναι η ιδανική επιλογή για όσες αγαπούν το διακριτικό luxury ύφος. Είναι άνετα, κομψά και φοριούνται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δερμάτινα ή ακόμη και σε mesh υφή, συνδυάζονται υπέροχα με σατέν παντελόνια και δημιουργούν ένα σύνολο που δείχνει αβίαστα προσεγμένο.
Sneakers από suede
Αν θέλεις να κάνεις το σατέν παντελόνι πιο καθημερινό, τότε τα suede sneakers είναι η πιο σύγχρονη επιλογή. Προσφέρουν άνεση χωρίς να αφαιρούν τη φινέτσα του υφάσματος, δημιουργώντας το ιδανικό ισοζύγιο ανάμεσα στο sporty και το elegant.
Loafers
Οι loafers αποτελούν ακόμη μία διαχρονική επιλογή που ταιριάζει ιδανικά με το σατέν παντελόνι. Προσθέτουν έναν πιο tailored χαρακτήρα στο σύνολο και είναι ιδανικοί για το γραφείο ή τις ημέρες που θέλεις να δείχνεις κομψή χωρίς να φορέσεις τακούνια.
Το styling tip που αξίζει να θυμάσαι
Το σατέν παντελόνι έχει από μόνο του έντονη προσωπικότητα, γι' αυτό το υπόλοιπο σύνολο δεν χρειάζεται υπερβολές. Επίλεξε παπούτσια με καθαρές γραμμές, ποιοτικά υλικά και διαχρονικό σχεδιασμό. Έτσι το αποτέλεσμα θα δείχνει ισορροπημένο, κομψό και σύγχρονο, ανεξάρτητα από την περίσταση.
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