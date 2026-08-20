Αν υπάρχει ένα ζευγάρι παπούτσια που συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα τόσο καλά όσο κανένα άλλο, αυτό είναι σίγουρα ένα ζευγάρι loafers.

Ευέλικτα και άκρως ταιριαστά με κάθε τι της συλογής μας, τα loafers θεωρούνται χωρίς καμιά αμφιβολία «μπαλαντέρ» της γκαρνταρόμπας για κάθε εποχή. Οίκοι όπως οι Proenza Schouler, Victoria Beckham, Burberry και Stella McCartney έχουν παρουσιάσει ουκ ολίγες φορές looks με κομψά loafers ενώ από την άλλη τα It Gorls τα φορούν με αμέτρητους τρόπους.

Στην αγορά σήμερα θα βρεις σχέδια και στιλ που καλύπτουν μια τεράστια γκάμα προτιμήσεων. Από τα κλασικά φλατ μαύρα loafers στα τα πιο μοντέρνα σε βουργουνδί χρώμα έως τα σχέδια με χαλαρή και ευέλικτη γραμμή, κάθε ένα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε έξοδο, από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη.

Loafers το καλοκαίρι: 10 looks για να αντιγράψεις αν έχεις ξεμείνει από στιλιστική έμπνευση

Όσον αφορά το styling, τα πιο cool κορίτσια της μόδας τα συνδυάζουν με αμέτρητους τρόπους, έχοντας πάντα στο νου τους δύο βασικούς «κανόνες»: να είναι άνετες και να είναι αβίαστα στιλάτες.

Από τον συνδυασμό με φορέματα και χρωματιστές ψηλές κάλτσες μέχρι τον κλασικό συνδυασμό με χαλαρό τζιν και t-shirt, και από τον απρόσμενο συνδυασμό με trick shorts μέχρι με μίνι φούστα, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για εσένα που έχεις «ξεμείνει» από στιλιστικές ιδέες αλλά δεν θέλεις να αφήσεις τα loafers στην παπουτσοθήκη.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks

