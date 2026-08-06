Τα γυαλιά που επιστρέφουν δυναμικά στις τάσεις κάνουν ξανά το στιλ των '00s cool

Η μόδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι κάνει…. κύκλους, και γράφοντας αυτό εννοώ πολύ απλά πως τίποτε δεν χάνεται, απλώς επιστρέφει αργά ή γρήγορα με παραλλαγές.

Τάσεις που κάποτε θεωρούσαμε ξεπερασμένες έχουν επιστρέψει χρόνια αργότερα επανασυστήνοντας κάτι ως καινούργιο, και πραγματικά εγώ είμαι οκ με αυτό, δεν είναι άλλωστε και λίγες οι φορές που η γκαρνταρόμπα της μαμάς μου μου έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται, αυτή τη στιγμή όμως την τιμητική τους έχουν τα shield sunglasses, τα oversized γυαλιά με τον ενιαίο φακό που γνωρίζουν την αναβίωση που τους αξίζει και διεκδικούν τον τίτλο του πιο hot αξεσουάρ της σεζόν.

Η επιστροφή τους επιβεβαιώθηκε και επισήμως από την πρόσφατη λίστα του Lyst, όπου τα oversized shield sunglasses της Chanel βρέθηκαν ανάμεσα στα πιο περιζήτητα προϊόντα του τριμήνου. Όλο και περισσότερα brands επαναφέρουν τη συγκεκριμένη σιλουέτα γυαλλιών αποδεικνύοντας ότι τα μικροσκοπικά γυαλιά που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια παραχωρούν τη θέση τους στα πιο τολμηρά και ΄00s inspired σχέδια.

Η ιστορία των shield sunglasses

Η ιστορία των shield sunglasses ξεκινά αρκετά πριν γίνουν fashion statement. Αρχικά σχεδιάστηκαν για αθλητικές δραστηριότητες, όπως η ποδηλασία και το σκι, αφού χάρη στον ενιαίο φακό τους προσφέρουν μεγαλύτερη κάλυψη και προστασία.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 και στις αρχές των ‘00s τα συγκεκριμένα γυαλιά πέρασαν από τον αθλητισμό στη μόδα και, οίκοι όπως η Chanel, η Dior και η Gucci άρχισαν να τα προσθέτουν στις συλλογές τους. Παράλληλα, προσωπικότητες όπως η Βικτόρια Μπέκαμ, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Πάρις Χίλτον τα φόρεσαν σε μια εποχή που η υπερβολή ήταν συνώνυμη του στιλ, καταλαβαίνει λοιπόν γιατί τόσος ντόρος.

Σήμερα, 5 μήνες μόνο πριν καλωσορίσουμε το 2027, το στιλ επιστρέφει μέσα από μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Οι γραμμές παραμένουν έντονες όμως οι σκελετοί είναι πιο εκλεπτυσμένοι και οι αποχρώσεις πιο sophisticated, ισορροπώντας ανάμεσα στο sporty και το luxury.

Το μεγάλο comeback

Τα τελευταία χρόνια η μόδα απομακρύνεται από τον μινιμαλισμό και στρέφεται ξανά σε αξεσουάρ που λειτουργούν ως πρωταγωνιστές ενός look. Και γιατί τόσο hype; Τα oversized shield sunglasses προσφέρουν πρακτικότητα, αισθητική και μια δόση νοσταλγίας για τα τέλη των '90s και τις αρχές του 2000, χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα, είναι cool και άπειρα στιλάτα και, influencers, μοντέλα και celebrities τα επιλέγουν τόσο στις καθημερινές εμφανίσεις όσο και στις εβδομάδες μόδας, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να φορεθούν πολύ πιο εύκολα απ' όσο ίσως πιστεύει κανείς.

Άλλες εκδοχές που μπορεί να βρεις παραπέμπουν στα αεροδυναμικά αθλητικά γυαλιά, ενώ άλλες δανείζονται στοιχεία από τα κλασικά aviator, προσφέροντας μια πιο κομψή εκδοχή της τάσης, σε περίπτωση δηλαδή που θέλεις να αναβιώσεις τα εμβληματικά ‘00s αλλά το στιλ είναι κάπως υπερβολικό για εσένα.

