Chanel στην κορυφή των πιο hot luxury brands, Massimo Dutti στο Top10 και το hype για τα jelly shoes – Η κατάταξη του Lyst Index

Η Chanel διατηρεί τον τίτλο του πιο περιζήτητου fashion brand στον κόσμο, σύμφωνα με το Lyst Index για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η νέα κατάταξη της μεγαλύτερης πλατφόρμας αναζήτησης μόδας επιβεβαιώνει ότι ο γαλλικός οίκος συνεχίζει να κυριαρχεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ αρκετά ακόμη brands κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο χάρη στις νέες συλλογές τους, τις εμφανίσεις των celebrities και τις τάσεις που διαμορφώνονται στα social media.

Το νέο Lyst Index αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και αποτυπώνει τις τάσεις που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά της μόδας από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Η κατάταξη βασίζεται σε δεδομένα εκατομμυρίων online αναζητήσεων, αγορών και αλληλεπιδράσεων των καταναλωτών, συνδυάζοντας παράλληλα στοιχεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημοσιότητα που λαμβάνουν τα brands και τις νέες μορφές ανακάλυψης προϊόντων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

H Chanel στην κορυφή των πιο hot luxury brands του Lyst

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται για ακόμη ένα τρίμηνο η Chanel, η οποία ενίσχυσε τη δυναμική της μετά την παρουσίαση των συλλογών Coco Beach και Métiers d'Art. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Miu Miu, η οποία σημείωσε άνοδο χάρη στην αυξημένη ζήτηση για τα αξεσουάρ της, όπως οι crochet τσάντες και τα γυαλιά ηλίου, αλλά και τη συνεργασία της με τη New Balance και την πρωταθλήτρια του τένις Coco Gauff.

IG@chanel

IG@chanel

Τα Massimo Dutti στο Top10

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τριμήνου ήταν η Massimo Dutti. Το brand του ομίλου Inditex ανέβηκε οκτώ θέσεις και εισήλθε στην πρώτη δεκάδα της λίστας με σημαντική αύξηση. Η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ με δημιουργίες του brand στο Φεστιβάλ Καννών, σε συνδυασμό με τη διαχρονική μεσογειακή αισθητική των συλλογών του, έπαιξαν χωρίς καμιά αμφιβολία καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του.

Getty Images

Ανοδική πορεία κατέγραψαν επίσης οι οίκοι Celine, Chloé και Jacquemus, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του δείκτη εμφανίζεται η Phoebe Philo με το ομώνυμο brand της.

Jacquemus Spring/Summer 2018

Εκτός της πρώτης εικοσάδας, το Lyst ξεχώρισε brands που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όπως η Issey Miyake, η οποία παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση ενδιαφέροντος χάρη στο σχέδιο Madame-T, αλλά και τα ανερχόμενα labels Voranida και Literary Sport.

Το hype για τα jelly shoes

Η έκθεση αναδεικνύει ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της μόδας με τον αθλητισμό. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA από τους New York Knicks εκτόξευσε τη ζήτηση για το επίσημο καπέλο της ομάδας, το οποίο αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές προϊόν του τριμήνου. Παράλληλα, η επιρροή του ποδοσφαίρου στη μόδα έγινε ακόμη πιο έντονη, με τις εμφανίσεις εμπνευσμένες από το άθλημα να σημειώνουν σημαντική άνοδο στις αναζητήσεις.

Στις τάσεις του καλοκαιριού πρωταγωνίστησαν και τα ανοιχτά παπούτσια, καθώς αρκετά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της λίστας ήταν jelly shoes, mules, πέδιλα και ψηλοτάκουνα, επιβεβαιώνοντας ότι οι καλοκαιρινές σιλουέτες κυριάρχησαν στις επιλογές των καταναλωτών.

Δες παρακάτω αναλυτικά τα 20 πιο hot brands που κατατάχθηκαν στη Lyst Index Q2 2026

1. Chanel

2. Miu Miu

3. Saint Laurent

4. Prada

5. Coach

6. The Row

7. COS

8. Bottega Veneta

9. Massimo Dutti

10. Alaïa

11. Gucci

12. Loewe

13. Ralph Lauren

14. Moncler

15. Celine

16. Chloé

17. Jacquemus

18. Phoebe Philo

19. Versace

20. Balenciaga

