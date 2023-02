Ψυχολόγοι βρήκαν την φράση-κλειδί των επιτυχημένων σχέσεων

H «νούμερο 1 φράση» που χρησιμοποιείται περισσότερο στις επιτυχημένες σχέσεις - και πώς να το καταφέρουμε

Μια νέα μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την οποία, ψυχολόγοι μελέτησαν 40.000 ανθρώπους και βρήκαν τη φράση-κλειδί για μια υγιή και επιτυχημένη σχέση. Τα τελευταία 50 χρόνια περίπου, οι επιστήμονες βάζουν την αγάπη στο μικροσκόπιο και πρόσφατα κατέληξαν, κατόπιν έρευνας, πως υπάρχει μια φράση-κλειδί στις επιτυχημένες σχέσεις.

Ο Dr. John Gottman με την Dr. Julie Schwartz Gottman, ψυχολόγοι και συνιδρυτές των The Gottman Institute και Love Lab, είναι παντρεμένοι πάνω από 35 χρόνια και παγκοσμίως γνωστοί για το έργο τους σχετικά με τη σταθερότητα των σχέσεων και την πρόβλεψη διαζυγίων. Επίσης είναι συγγραφείς των βιβλίων «The Love Prescription: Seven Days to More Intimacy, Connection, and Joy«» και «10 Principles for Doing Effective Couples Therapy».

«Ως ψυχολόγοι, έχουμε μελετήσει περισσότερους από 40.000 συντρόφους που πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία ζευγαριών. Είμαστε επίσης ένα ευτυχισμένο ζευγάρι παντρεμένων εδώ και 35 χρόνια, οπότε ξέρουμε κάποια πράγματα για τις επιτυχημένες σχέσεις», λένε στο CNBC.

Κι όπως εξηγούν, αν και κάθε σχέση είναι μοναδική, με τις δικές της προκλήσεις, υπάρχει κάτι που έχουν κοινό όλα τα ζευγάρια: επιθυμία για εκτίμηση.

«Να μας αναγνωρίζουν για τις προσπάθειές μας. Θέλουμε να μας βλέπουν»

Μια καλή σχέση συνεπάγεται και αλληλοεκτίμηση, να είμαστε εξίσου καλοί στο να παρατηρούμε πράγματα που κάνουν σωστά οι σύντροφοί μας μαζί με όσα θεωρούμε ότι κάνουν λάθος.

Ωστόσο είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα να βλέπουμε μόνο όσα που δεν κάνει ο σύντροφός μας. Χτίζουμε και συντηρούμε μια νοοτροπία όπου εμείς είμαστε εκείνοι που καταβάλλουν όλη την προσπάθεια και αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι αλήθεια.

Για να απαλλαγούμε από αυτή την τοξική νοοτροπία πρέπει να χτίσουμε μια νέα: να αναζητούμε τα θετικά και να λέμε «ευχαριστώ».

H σημασία του «Σε ευχαριστώ»

Πιθανότατα λέμε «ευχαριστώ» όλη μέρα, σχεδόν χωρίς να το σκεφτόμαστε, στους συναδέλφους μας, στον ταμία του σούπερ μάρκετ ή στον άγνωστο που μας κρατάει την πόρτα.

Αλλά στις πιο προσωπικές μας σχέσεις, μπορεί να ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι πραγματικά να λέμε «ευχαριστώ».

Για πολλά από τα ζευγάρια με τα οποία έχουν δουλέψει ο Dr. John Gottman με την σύζυγό του, διαπίστωσαν ότι όταν το ένα άτομο ξεκινούσε τον «κύκλο της εκτίμησης», γινόταν εύκολο για το άλλο να συμμετάσχει και να τον ενισχύσει.

Και δίνουν ένα παράδειγμα, πώς ακριβώς μπορεί να γίνει πρακτικά όλο αυτό:

Βήμα 1: Γίνετε παρατηρητής

Παρακολουθήστε τον σύντροφό σας, όποτε μπορείτε. Ακολουθήστε τον. Σημειώστε τι κάνει, ειδικά τα θετικά. Μην καταγράφετε τα αρνητικά, όπως το να αγνοεί μια στοίβα χαρτιά που ζητήσατε να μαζέψει.

Σημειώστε ότι έπλυνε τα πιάτα, απάντησε σε τηλεφωνήματα, μάζεψε τα παιχνίδια που ήταν σκορπισμένα σε όλο το σαλόνι και σας έφτιαξε καφέ, ενώ πήγε να φτιάξε έναν για τον εαυτό του.

Δεν χρειάζεται να κρύψετε το γεγονός ότι κατασκοπεύετε. Μπορείτε να πείτε στο σύντροφό σας ότι τον παρατηρείτε για να αποκτήσετε μια καλύτερη αίσθηση της ημέρας του και όλων όσων κάνει.

Η συμπεριφορά του δεν πρόκειται να αλλάξει απλά και μόνο επειδή ξέρει ότι παρακολουθείτε.

Βήμα 2: Πείτε «ευχαριστώ»

Ευχαριστήστε τον σύντροφό σας για κάτι συνηθισμένο που κάνει σωστά, ακόμα και αν είναι μικρό, ακόμα και αν το κάνει κάθε μέρα - για την ακρίβεια, ειδικά αν είναι μικρό και το κάνει κάθε μέρα.

Αλλά μην πείτε απλώς «Γεια σου, ευχαριστώ». Εξηγείστε γιατί αυτό το μικρό πράγμα είναι μεγάλη υπόθεση για εσάς: «Σε ευχαριστώ που φτιάχνεις τον καφέ κάθε πρωί. Μου αρέσει να ξυπνάω με τη μυρωδιά του. Με κάνει να ξεκινάω ωραία τη μέρα μου».

Σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε κάθε περίπτωση, ο Dr. John Gottman με την Dr. Julie Schwartz Gottman τονίζουν πως δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα είναι εύκολο, αφού οπωσδήποτε θα προκύψουν διάφορες προκλήσεις, και δίνουν μερικές συμβουλές: