Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε εφιάλτη –το περιμέναμε; Ενδεχομένως. Πέρσι, λέγαμε για τον Πάπα που φόρεσε Balenciaga, φέτος μιλάμε για πορνό φτιαγμένο από ΑΙ και, πλέον, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποια εικόνα είναι αληθινή και ποια όχι. Στην Adobe, θα βρεις μέχρι και ψεύτικες φωτογραφίες από τον πόλεμο στη Γάζα, που μόνο ψεύτικες δεν φαίνονται.

Στα πιο πρόσφατα ΑΙ νέα, η alt-right πλευρά του ίντερνετ έχει ξεκινήσει το #DignifAI. «Τι είναι καν αυτό;», θα αναρωτιέσαι δικαίως, και είμαστε εδώ να σου απαντήσουμε. Άντρες παίρνουν τεχνολογία ΑΙ και πειράζουν αληθινές φωτογραφίες γυναικών, τις οποίες θεωρούν προκλητικές, και τις κάνουν να μοιάζουν πιο σεμνές –δηλαδή τους αφαιρούν τατουάζ, τις ντύνουν ώστε να φαίνεται όσο το δυνατόν λιγότερο δέρμα, τις φέρνουν γενικά όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που οι ίδιοι θεωρούν «σωστό».

Τους το ζητήσαμε; Όχι. Μας το έδωσαν; Φυσικά ναι.

Στο 4chan, έχουν και μανιφέστο:

Ευχαριστούμε αλλά όχι, ευχαριστούμε, I guess.

Την ίδια μέρα με την ανάρτηση του παραπάνω μανιφέστο, ο λογαριασμός @dignifAI με tagline «Make Dignity Great Again» (κατά το Make America Great Again, κατάλαβες), ξεκίνησε να ποστάρει στο Χ και να απαντά σε εικόνες γυναικών με το «μετά», δηλαδή τις εικόνες μετά την ΑΙ-επεξεργασία.

Δεν του άρεσε η Μάιλι Σάιρους στα Grammys και έφτιαξε αυτό. Αυτό.

Παρακάτω, της λέει «έτσι θα έμοιαζες, αν φορούσες ρούχα». Εμείς στηρίζουμε το πριν, ωστόσο, και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι φορά ένα φόρεμα. Τρεισήμισι χιλιάδες likes εντωμεταξύ.

