NASA: Η Νόρα Αλ Ματρούσι είναι η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που θα πάει στη Σελήνη

«Το μήνυμά μου προς όλες τις γυναίκες είναι ότι αν μπορώ να το κάνω, μπορείτε να το κάνετε και εσείς»

Η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της NASA έγινε η αστροναύτης Νόρα Αλ Ματρούσι. Πλέον, είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο της ταξίδι στο διάστημα και να γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα αστροναύτης των ΗΑΕ. Η Νόρα Αλ Ματρούσι, είναι μηχανολόγος μηχανικός, έχει εργαστεί στην πετρελαϊκή βιομηχανία και ήταν μία από τις δύο υποψήφιες γυναίκες αστροναύτες που επελέγησαν το 2021 από τη από τη Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (UAESA) για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA. Μετά από δύο χρόνια η Αλ Ματρούσι, είναι πιστοποιημένη αστροναύτης.

«Το μήνυμά μου προς όλες τις γυναίκες είναι ότι αν μπορώ να το κάνω, μπορείτε να το κάνετε και εσείς», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με το γραφείο Media του Ντουμπάι. «Και αν κανείς δεν το έχει κάνει πριν, τότε μπορείς απλά να προχωρήσεις και να είσαι ο πρώτος, γιατί αν έχεις τη φιλοδοξία και το κίνητρο θα βρεις ευκαιρίες παντού ανά πάσα στιγμή». «Θέλω να δώσω περαιτέρω ώθηση στην ανθρωπότητα. Θέλω η ανθρωπότητα να πάει στη Σελήνη και πέρα από αυτή. Και θέλω να συμμετάσχω σε αυτό το ταξίδι», τόνισε, μεταξύ άλλων.

.@Astronaut_Nora AlMatrooshi, the first Emirati woman astronaut, worked as a piping engineer before becoming an astronaut candidate for the United Arab Emirates. https://t.co/v5B1Q1eCbG pic.twitter.com/8jOmu70RQi