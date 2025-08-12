Η ταινία που ο Πολ Ραντ ήθελε απεγνωσμένα έναν ρόλο - και είχε τους λόγους του

Για να σας προλάβουμε, δεν τον πήρε τελικά

Κατά γενική ομολογία, ο Πολ Ραντ έχει μια καταπληκτική σχέση με τον χρόνο. Όμως, αν εξαιρέσουμε το γεγονός πως τα σημάδια του γήρατος παραμένουν άφαντα πάνω του, ο ηθοποιός όχι μόνο κερδίζει την συμπάθεια όλων με το χαμόγελο και τον αυτοσαρκασμό του, αλλά έχει χαρίσει μερικές από τις πιο αστείες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Όπως για παράδειγμα τις Role Models, Knocked Up, The 40-Year-Old Virgin, Forgetting Sarah Marshall, I Love You, Man και πολλές ακόμα.

Ακόμα κι αν κουβαλά επιτυχίες, υπάρχει μια ταινία που ήθελε πολύ να πάρει έναν ρόλο, αλλά δεν τα κατάφερε - θα έλεγε κανείς πως του έχει μείνει απωθημένο. Πρόκειται για τον Τιτανικό, το επικό δράμα του Τζέιμς Κάμερον, που έγινε η πιο ακριβή ταινία όλων των εποχών, κερδίζοντας 11 Όσκαρ και φτάνοντας τα 2 δισ. δολάρια στις εισπράξεις. Ο Πολ Ραντ πέρασε από δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζακ, που πήρε τελικά ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, αλλά αν και τον ήθελε πολύ, εξήγησε πως καλώς εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι, αφού η σκηνή που ο Τζακ βυθίζεται στα παγωμένα νερά θα ήταν ξεκαρδιστική αν έπαιζε ο ίδιος.

Η επιθυμία του φυσικά να συμμετέχει στην ταινία δεν ήταν τυχαία. Ο πατέρας του ήταν μέλος της Titanic Historical Society, και είχε περάσει την αγάπη του για την ιστορία -και ειδικά για το ναυάγιο του 1912- στον νεαρό τότε Πολ. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της οντισιόν, ο ενθουσιασμός του τον πρόδωσε. «Αυτός ήταν ο ένας ρόλος που ήθελα πραγματικά πολύ, για τον πατέρα μου», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

Όμως αντί να εντυπωσιάσει, άρχισε να μιλάει παθιασμένα για τα ναυπηγεία Harland and Wolff που κατασκεύασαν τον Τιτανικό. Πάντως, αν και δεν του έτυχε να ζωγραφίσει τη Κέιτ Γουίνσλετ γυμνή στον καναπέ (σκηνή από τον Τιτανικό), η καριέρα του πήγε εξαιρετικά -από τον ρόλο του ως Μάικ, τον αγαπημένο της Φοίβη στα Φιλαράκια, μέχρι τη συμμετοχή του στο Marvel Cinematic Universe ως Ant-Man.