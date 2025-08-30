Κίχνου: Στην Εσθονία, υπάρχει το «νησί των γυναικών» που θεωρείται η τελευταία μητριαρχία της Ευρώπης

Οι γυναίκες από παλιά εργάζονταν ως φαροφύλακες, οδηγοί τρακτέρ και ως αναπληρωματικές ιέρειες

Στον Κόλπο της Ρίγας, στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Εσθονίας, βρίσκεται το Κίχνου, ένας «κόσμος» που έχει από καιρό προστατευτεί από τον αντίκτυπο της νεωτερικότητας. Το «νησί των γυναικών», όπως επίσης ονομάζεται, αποτελεί σύμφωνα με το BBC την τελευταία μητριαρχία της Ευρώπης. Θα σου εξηγήσουμε αμέσως γιατί.

Οι άνδρες του Κίχνου κάποτε περνούσαν πολλούς μήνες στη θάλασσα, γι’ αυτό οι γυναίκες του νησιού έγιναν οι αρχηγοί της οικογένειας καθώς και οι φύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς του. Εκεί, είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους. Οι γυναίκες από παλιά εργάζονταν ως φαροφύλακες, οδηγοί τρακτέρ και ως αναπληρωματικές ιέρειες. Σήμερα, παίζουν αρχαίες μελωδίες με βιολί και ακορντεόν, διδάσκουν στις κόρες τους παραδοσιακούς χορούς και τραγουδούν τα απόκοσμα όμορφα ρουνικά τραγούδια του Κίχνου, που πιστεύεται ότι είναι προχριστιανικής προέλευσης.

Θα μπορούσε να το παρομοιάσει κάποιος με μουσείο, αλλά το Κίχνου είναι ένας ζωντανός πολιτισμός από μόνος του, τον οποίο φροντίζουν περήφανα οι περίπου 700 κάτοικοί του. Οι γυναίκες έχουν κοινωνική θέση στην κοινότητα και οι μεγαλύτερες έχουν υψηλότερη θέση - θεωρούνται σοφές πρεσβύτερες. Είναι οι φύλακες του τραγουδιού, του χορού, της παραδοσιακής υφαντουργίας και των χειροτεχνιών. Eργάζονται ως φύλακες του πολιτισμού και φροντίζουν τον κύκλο της ζωής στο νησί - προσέχουν τα παιδιά, φροντίζουν τη γη, τους νεκρούς.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι καθημερινά φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες - φωτεινές κόκκινες μάλλινες φούστες, κεντημένες μπλούζες και μαντήλια με σχέδια. Δεν τις φορούν απλώς στους γάμους ή στα φεστιβάλ. Οι φούστες τους είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, «κουβαλούν» την ιστορία τους. Οι νεαρές γυναίκες συνήθως φορούν φούστες σε κόκκινα χρώματα - υποτίθεται ότι βρίσκονται στην «παραμυθένια» εποχή της ζωής τους. Αν μια γυναίκα πένθησε, θα φορέσει μια μαύρη φούστα. Με την πάροδο των μηνών, οι φούστες μιας γυναίκας θα περιλαμβάνουν περισσότερες κόκκινες και μοβ ρίγες μέχρι να ντυθεί ξανά με χαρούμενο κόκκινο. Μια παντρεμένη γυναίκα φοράει μια ποδιά πάνω από τη φούστα της.

Το Κίχνου μοιάζει με ένα παλιομοδίτικο, αλλά ισορροπημένο μέρος που κινείται στον δικό του ρυθμό. Τον χειμώνα, καλυμμένο με χιόνι, πρέπει να είναι ένα δύσκολο μέρος για να ζεις. Αλλά το καλοκαίρι, αυτό το νησί είναι μια απόλαυση να το εξερευνήσεις. Στον Guardian διαβάζουμε ότι στο Κίχνου φτάνει κανείς με φέρι, το ταξίδι έχει διάρκεια μία ώρα από το λιμάνι Μουναλάιντ, το οποίο απέχει επίσης μία ώρα με το λεωφορείο από την παραθαλάσσια πόλη Πάρνου.