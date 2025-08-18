O άνθρωπος που έκλεψε 130 εκατομμύρια μέσα από videogame

Ο Μεχμέτ Αϊντίν οραματίστηκε το νέο Farmville, αν και σε έκδοση πυραμίδας

Το όνομα του παιχνιδιού ήταν "Çiftlik Bank" (διαβάζεται «Τσιφλίκ Μπανκ») και προσκαλούσε τον εκάστοτε παίκτη να επενδύσει αληθινά χρήματα σε μια εικονική γη. Ακουγόταν παράδοξο, όμως τουλάχιστον 132.000 παίκτες ξεμυαλίστηκαν και αποφάσισαν να φτιάξουν το δικό τους virtual βοσκότοπο. Ο Μεχμέτ Αϊντίν, ο Τούρκος δημιουργός του παιχνιδιού, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επιθυμία να μπει το όνομα του στο Hall of Fame των tech επιχειρηματιών, ήθελε απλά να καταχραστεί χρήματα με έναν αρκετά πονηρό τρόπο.

Το παιχνίδι έδειχνε αθώο, έμοιαζε πάρα πολύ με το γνωστό μας Farmville. Άλλωστε είχε ξεκινήσει σε μια εποχή που η μνήμη του Farmville ήταν σχετικά κοντά (2016). Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι του Αϊντίν αποδείχθηκε πως ήταν μια πυραμίδα, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια (1,14 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας) μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

