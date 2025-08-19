Χάρι Πότερ και Χάγκριντ περπατούν στο Λονδίνο - Κυκλοφόρησε βίντεο από τα γυρίσματα της σειράς

Στο Λονδίνο είναι μια ακόμη Τρίτη, με γυρίσματα από Χάρι Πότερ στους δρόμους

14 χρόνια μετά την προβολή της ταινίας «Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου – Μέρος Β» στους κινηματογράφους, όπου ουσιαστικά έκλεισε έναν όμορφο κύκλο, και 23 χρόνια από την πρώτη ταινία, ξεκίνησαν τα γυρίσματα για την τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ, του HBO, στα στούντιο Warner Bros - εκεί όπου γυρίστηκαν και οι οκτώ ταινίες. Πόσο έτοιμοι νιώθουμε που θα βυθιστούμε ξανά σε αυτό το μαγικό σύμπαν; Πάρα πολύ.

Αν και προφανώς απέχουμε πολύ από την επίσημη πρεμιέρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2027, μία πρώτη γεύση την πήραμε από το αποκλειστικό βίντεο της Daily Mail στο TikTok. Αυτή τη στιγμή, τα γυρίσματα εκτυλίσσονται στο Λονδίνο, κοντά στο London Bridge, και σε αυτό το μικρό κλιπ, βλέπουμε τον Νικ Φροστ ως Χάγκριντ και τον 11χρονο Ντόμινικ Μακλάφλιν, στον ρόλο του Χάρι Πότερ - αν κρίνουμε πάντως από τα σχόλια, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόμινικ Μακλάφλιν, μαζί με την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ και τον Αλάσταρ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι, κατάφεραν να κερδίσουν τους ρόλους ανάμεσα σε 30.000 συμμετοχές.

Μαζί με το βίντεο, κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες που απεικονίζουν τους δύο πρωταγωνιστές να περπατούν στη Borough High Street. Στο μεταξύ, η εμφάνισή τους παραπέμπει σχεδόν απόλυτα στους χαρακτήρες που γνωρίσαμε και ενσάρκωσαν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρόμπι Κόλτρεϊν.

Οι πολύ παρατηρητικοί στις φωτογραφίες και στο βίντεο, είδαν πως ο 53χρονος Νικ Φροστ φοράει μάσκα με δύο μαύρες κουκίδες πάνω από το στόμα του, σημάδι ότι χρησιμοποιείται ειδική τεχνική για την ψηφιακή αλλοίωση του προσώπου του προκειμένου να δείχνει μεγαλύτερος - στις ταινίες ο Χάγκριντ είχε ύψος 3,5 μέτρα.

Να σημειωθεί πάντως πως σε αντίθεση με τις θετικές κριτικές προς το πρόσωπο του Ντόμινικ Μακλάφλιν ως Χάρι Πότερ, ο Νικ Φροστ έχει συγκεντρώσει αρνητικά σχόλια. Είναι όμως πολύ νωρίς για συμπεράσματα.

Το υπόλοιπο καστ της σειράς Χάρι Πότερ

Οι παραγωγοί έδωσαν βαρύτητα στους ηθοποιούς που θα πλαισιώνουν το καστ της τηλεοπτικής μεταφοράς του Χάρι Πότερ, επιλέγοντας τους εξής: Τζον Λίθγκοου στον ρόλο του Ντάμπλντορ, Νικ Φροστ ως Χάγκριντ, Τζάνετ ΜακΤίαρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ και Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ.

Επιπλέον ηθοποιοί που θα απαρτίζουν το καστ είναι και ο Ρόρι Γουίλμοτ που θα υποδυθεί τον Νέβιλ Λονγκμπότομ, ο Έιμος Κίτσον στον ρόλο του Ντάντλι Ντάρσλι, η Λουίζ Μπρίλι ως Μαντάμ Ρολάντα Χουτς, και ο Άντον Λέσερ ως Γκάρικ Ολιβάντερ.

Με επικεφαλής τη Φρανσέσκα Γκάρντινερ και τον σκηνοθέτη Μαρκ Μίλοντ του επιτυχημένου Succession, η πρώτη σεζόν θα πιάσει το νήμα από την αρχή, όταν δηλαδή ο Χάρι Πότερ ανακαλύπτει πως έχει μαγικές δυνάμεις και ξεκινά στο Χόγκουαρντς. Όπως αναφέρει το Variety τα γυρίσματα της 1ης σεζόν αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι την άνοιξη του 2026, ενώ η 2η σεζόν θα ξεκινήσει μετά από σύντομο διάλειμμα. Η πρώτη σεζόν θα προβληθεί το 2027, στο HBO και HBO Max.