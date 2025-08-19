Σουηδία: Εκκλησία βγάζει κυριολεκτικά ρόδες και ταξιδεύει στην άλλη άκρη της πόλης

Η εκκλησία «μεταναστεύει» για λόγους ασφαλείας στα ανατολικά της πόλης.

Mια ιστορική εκκλησία 113 ετών, που κινδυνεύει από καθίζηση του εδάφους πρόκειται να μεταφερθεί αυτούσια σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ανατολικά, σε μία από τις βορειότερες πόλεις της Σουηδίας.

Η τεράστια κόκκινη ξύλινη κατασκευή στην κοινότητα του Κιρούνα, που χρονολογείται από το 1912 έχει ανυψωθεί σε γιγάντιες κυλιόμενες πλατφόρμες ενόψει της μετακόμισης στο νέο κέντρο της πόλης. Ταξιδεύοντας με μέγιστη ταχύτητα 500 μέτρων την ώρα, το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες.

Κιρούνα: Όχι μόνο η εκκλησία, αλλά και η πόλη «μεταναστεύει»

Το παλιό κέντρο της πόλης κινδυνεύει από ρωγμές στο έδαφος μετά από περισσότερο από έναν αιώνα εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος. Η μετακόμιση της εκκλησίας είναι η πιο εντυπωσιακή και συμβολική στιγμή της ευρύτερης μετεγκατάστασης κτιρίων στην Κιρούνα, η οποία βρίσκεται 145 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

