Είναι δύσκολο να μιλήσεις για ταινίες και σειρές που αγαπάς με όλη σου την καρδιά και να παραμείνεις αντικειμενικός. Το Six Feet Under είναι μια σειρά που είδα πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια, όταν προσπαθούσα μανιωδώς να βρω κάτι που θα με απασχολήσει μακριά από το διάβασμα για το σχολείο. Και κάπως δια μαγείας, έπεσα πάνω σε αυτή και έκτοτε σίγουρα άφησε κάποιο ανεξίτηλο σημάδι μέσα μου και στα “στάνταρ” μου για το τι θεωρώ καλή και κακή τηλεόραση.

Το Six Feet Under του HBO έκανε πρεμιέρα στις 3 Ιουνίου 2001 και έριξε αυλαία 4 χρόνια μετά. Ήταν 21 Αυγούστου του 2005 όταν προβλήθηκε το πιο συγκλονιστικό φινάλε σειράς που είδαμε ποτέ, μετά από 5 σεζόν και 63 επεισόδια.

