Στις τρεις πιο ακριβές χώρες της ΕΕ στην πώληση αλκοολούχων ποτών η Ελλάδα

26 Αυγούστου 2025

Στις τρεις πιο ακριβές χώρες της ΕΕ στην πώληση αλκοολούχων ποτών η Ελλάδα
Αναλυτικά η κατάταξη

Στην τριάδα των πιο ακριβών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές πώλησης των οινοπνευματωδών ποτών, φιγουράρει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα οποία επεξεργάστηκε και έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών.

Ειδικότερα, με βάση τις λιανικές τιμές πώλησης των οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχα, μπύρα, οίνος), η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, με δείκτη τιμών 154, ο οποίος είναι κατά 54% υψηλότερος έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

