Η Κέιτλιν Κλαρκ συστήνει το δικό της brand με τη Nike και αλλάζει το παιχνίδι

Η Κέιτλιν Κλαρκ μόλις πέρασε σε άλλο επίπεδο

Η Κέιτλιν Κλαρκ συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Όπως μετέδωσε το ABC, η σταρ των Ιντιάνα Φίβερ παρουσίασε το πρώτο της προσωπικό λογότυπο σε συνεργασία με τη Nike μια στιγμή που η ίδια περιέγραψε ως «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Τι συμβολίζει το νέο της σήμα

Το logo της δεν είναι απλώς ένα design. Αποτελείται από δύο διαπλεκόμενα γράμματα “C” ένα φόρο τιμής στη σύνδεση της με τους φιλάθλους της. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά, θα εντοπίσεις και ένα τρίτο, μικρότερο “C” κρυμμένο στο εσωτερικό, το οποίο, σύμφωνα με τη Nike, εκφράζει το γεγονός ότι το παιχνίδι της Κλαρκ «χτίστηκε από μέσα προς τα έξω». Ένα λογότυπο, δηλαδή, που κουβαλάει όλη τη φιλοσοφία της στο άθλημα.

