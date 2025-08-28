LIFE NOW

Ταξίδια αναψυχής: Τριπλασιάζονται οι δαπάνες έως 2040

JTeam

28 Αυγούστου 2025

Ταξίδια αναψυχής: Τριπλασιάζονται οι δαπάνες έως 2040
Unsplash/Ashim D’Silva
Ποιοι κάνουν περισσότερες διακοπές

Δεν χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για να διαπιστώσει κανείς ότι τα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα είναι πολύ πιο γεμάτα από ό,τι παλιά. Αλλά μια έκθεση της Boston Consulting Group περιγράφει πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η ταξιδιωτική βιομηχανία. Η παγκόσμια ανασκόπηση της εταιρείας για τα ταξίδια αναψυχής, βασισμένη σε έρευνα σχεδόν 5.000 ταξιδιωτών, εκτιμά ότι οι ετήσιες καταναλωτικές δαπάνες για ταξίδια θα τριπλασιαστούν, από 5 τρισ. δολάρια το 2024 σε 15 τρισ. δολάρια το 2040.

Εάν επαληθευτεί η πρόβλεψη, ο κλάδος θα ξεπεράσει τόσο την φαρμακοβιομηχανία όσο και τη μόδα. Αυτή η δυναμική δεν προέρχεται από τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση. «Οι αναδυόμενες αγορές πρόκειται πραγματικά να οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Σαουδική Αραβία», τονίζει η Λάρα Κόσλοου, ανώτερη συνεργάτιδα στην BCG και μία από τους συγγραφέων της έκθεσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα

BEST OF LIQUID