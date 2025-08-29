Πώς θα έμοιαζε το Tinder αν υπήρχε στα 90s;

Η δεκαετία του ’90 ήταν γεμάτη από αργές συνδέσεις, τεράστιους υπολογιστές, θορυβώδη πληκτρολόγια, καρτοτηλέφωνα, κασέτες και DVD. Το dating είχε μια αμεσότητα, σίγουρα περισσότερη αθωότητα αλλά ταυτόχρονα μια δυσκολία που σήμερα μοιάζει εξωπραγματική. Αν το Tinder είχε γεννηθεί δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα, τότε που ακόμα ακούγαμε το modem να σφυρίζει κάθε φορά που μπαίναμε στο ίντερνετ, πιθανότατα δεν θα είχε καμία σχέση με το app που ξέρουμε σήμερα. Θα ήταν σίγουρα μια ολόκληρη εμπειρία.
Tinder μέσω CD-ROM
Αρχικά, επειδή όταν ήμασταν στην εφηβεία, δεν υπήρχε καν η ιδέα του smartphone, σίγουρα το Tinder θα ήταν ένα πρόγραμμα που θα έπρεπε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή με CD-ROM. Μέσα σε αυτό, θα υπήρχε σίγουρα και μια premium έκδοση που θα κόστιζε περισσότερο, στην οποία θα μπορούσαμε να έχουμε πιο εκτεταμένες λειτουργίες, όπως να υπάρχει τη δυνατότητα να κάνουμε save κάποια προφίλ πιθανών συντρόφων.
