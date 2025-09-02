Αντιδράσεις και στο Παρίσι για τον υπερτουρισμό: «Όχι» στη «ντισνεοποίηση» της Μονμάρτρης

Ο υπερτουρισμός ασκεί πιέσεις και στο Παρίσι, όπου κάτοικοι της Μονμάρτης αντιδρούν. Πολλοί μιλούν για «πόλεις ζόμπι»

Όταν ο Olivier Baroin μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στη Μονμάρτη πριν από περίπου 15 χρόνια, ένιωθε σαν να ζούσε σε ένα χωριό στην καρδιά του Παρισιού. Όχι πια.

Τα καταστήματα για τους κατοίκους εξαφανίζονται, μαζί με τη φιλική ατμόσφαιρα, λέει. Στη θέση τους βρίσκονται ορδές ανθρώπων που βγάζουν selfies, καταστήματα που πωλούν τουριστικά «μπιχλιμπίδια» και καφετέριες των οποίων τα τραπέζια ξεχειλίζουν στα στενά, λιθόστρωτα δρομάκια, καθώς ο υπερτουρισμός έχει τις επιπτώσεις του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr