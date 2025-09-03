Πάμελα Άντερσον - Λίαμ Νίσον; Πόσο εύκολα μας ξεγέλασαν (πολύ)

«Η χημεία μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή»: Η αρχιτεκτονική ενός ψεύτικου ειδυλλίου για την εμπορική προώθηση μιας ταινίας

Δεν ήταν ψέμα, όντως «έγραφαν» ωραία η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον στο φωτογραφικό φακό. Οι δύο συμπρωταγωνιστές της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» θα μπορούσαν να γίνουν το ιδανικό ζευγάρι. Από τη μία έχουμε τον Βρετανό σταρ που βρήκε νέα φήμη στο ρόλο του «εκδικητή» σε ταινίες δράσης και από την άλλη έχουμε την πρώην Λολίτα της αμερικάνικης τηλεόρασης που έβγαλε το μαγιό της ναυαγοσώστριας και μας συστήθηκε ξανά ως μια καλή ηθοποιός με γκάμα που εμπεριέχει και απαιτητικές δραματικές ταινίες.

Ένα πιθανό ερωτικό σμίξιμο τους θα γεννούσε μια ωραία χολιγουντιανή ιστορία για τις δεύτερες ευκαιρίες που έρχονται στη ζωή εκεί που δεν το περιμένεις. Επίσης θα έδινε ελπίδα σε όσους είναι ερωτευμένοι με συνάδελφο τους. Ναι, μπορείς να βρεις τον έρωτα μέσα στα βάρδια της δουλειάς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr