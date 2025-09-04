Μάθιου Πέρι: Ένοχη δήλωσε η γυναίκα που προμήθευε με κεταμίνη τον ηθοποιό

Πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι δήλωσαν ένοχοι για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Τον περασμένο Ιούνιο, ο γιατρός του Μάθιου Πέρι δήλωσε ένοχος για παράνομη διακίνηση κεταμίνης και χορήγηση υπερβολικής δόσης στον ηθοποιό. Τώρα, ένοχη δήλωσε και η γυναίκα που αποκαλείται ως «βασίλισσα της κεταμίνης», Τζασβίν Σάνγκα, για πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μίας για διακίνηση κεταμίνης, που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σωματική βλάβη.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες «εμπορικό κατάστημα ναρκωτικών» και κατά την έφοδο εντόπισαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης. Η Σάνγκα είχε αρχικά αρνηθεί τις κατηγορίες, αλλά συμφώνησε να αλλάξει την ομολογία της τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της δίκης. Η ακρόαση για την επιβολή της ποινής της, η οποία παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση, έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες, όπως γράφει το BBC.

Υπενθυμίζεται πως και οι άλλοι τέσσερις συμφώνησαν να δηλώσουν ένοχοι, ενώ οι ποινές που θα τους επιβληθούν θα ανακοινωθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Η Σάνγκα, πάντως, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 65 έτη σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι και η έρευνα για το πώς κατάφερε να αποκτήσει τόσο μεγάλη ποσότητα της ουσίας, επί σειρά ετών, έδωσαν μια εικόνα για το δίκτυο διακίνησης κεταμίνης στο Χόλιγουντ, το οποίο ένας γιατρός χαρακτήρισε ως «Άγρια Δύση» σε συνέντευξή του στο BBC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της με το δικαστήριο, η Σάνγκα παραδέχθηκε επίσης πως πούλησε κεταμίνη σε έναν άνδρα ονόματι Κόντι ΜακΛόρι τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες μετά από υπερβολική δόση.

Οι ομοσπονδιακές αρχές την κατηγορούν πως προμήθευε κεταμίνη από το «κρησφύγετό» της στο Νορθ Χόλιγουντ, από το 2019 τουλάχιστον, ισχυριζόμενες στο κατηγορητήριο ότι συνεργαζόταν με διασημότητες και πλούσιους πελάτες. Περισσότερα από 80 φιαλίδια κεταμίνης βρέθηκαν στο σπίτι της πριν τη σύλληψή της τον Μάρτιο του 2024, μαζί με χιλιάδες χάπια, μεταξύ των οποίων μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.