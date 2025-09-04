Οι must see ελληνικές σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν: O απόλυτος οδηγός
JTeam
4 Σεπτεμβρίου 2025
Μπορεί τα ριάλιτι να μην έχουν πει -ακόμα- την τελευταία τους λέξη και να έχουν σταθερή παρουσία στην prime time δύο καναλιών (ΣΚΑΪ, λίαν συντόμως και Star), όμως στη νέα τηλεοπτική σεζόν, που ανοίγει σταδιακά αυλαία από τη Δευτέρα 15/9, κυριαρχεί η μυθοπλασία.
Μεγάλες ή μικρότερες παραγωγές, σαπουνόπερες με ίντριγκες και πάθη, σύγχρονα δράματα, σειρές εποχής, οικογενειακές ή μαύρες κωμωδίες έρχονται σωρηδόν αλλά... don’t panic. Επιλέξαμε τις πλέον αναμενόμενες, που έστω για ένα επεισόδιο -πιθανόν και για πολλά περισσότερα- αξίζουν την προσοχή μας.
ΕΡΤ: Μεγάλη Χίμαιρα και μεγάλες προσδοκίες
Η πιο αναμενόμενη άφιξη, όχι μόνο της σεζόν αλλά των τελευταίων χρόνων, είναι η τηλεοπτική μεταφορά του αριστουργήματος του Μ. Καραγάτση, Η Μεγάλη Χίμαιρα -που προορίζεται για το Ertflix και την ΕΡΤ1.
Το μυθιστόρημα - σταθμός στη νεοελληνική λογοτεχνία, αποτυπώνεται για πρώτη φορά στην οθόνη (σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη), μέσα από μια διεθνή συμπαραγωγή έξι ωριαίων επεισοδίων, η οποία θεωρείται η πιο ακριβή παραγωγή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης -για τις ανάγκες της δούλεψαν ιστορικοί σύμβουλοι, ενδυματολόγοι, σκηνογράφοι, ειδικοί στα οπτικά εφέ, πάνω από 150 βοηθητικοί ηθοποιοί και πάνω από 2.000 κομπάρσοι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.