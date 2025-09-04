Ανεμοδαρμένα Ύψη: Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι στην πιο όμορφη ερωτική ιστορία - To πρώτο trailer επιβεβαιώνει την χημεία τους

Η ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη θα κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2026

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σε σκηνοθεσία και σενάριο της Έμεραλντ Φένελ και με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Η Warner Bros. φέρνει τη νεά κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού ρομαντικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, που θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Φεβρουάριο.

Το μυθιστόρημα, που εκδόθηκε το 1847 και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα αγαπημένα, εξερευνά την αγάπη, την εκδίκηση και τις κοινωνικές τάξεις. Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη είναι μια ταινία που διεκδικήθηκε από πολλά στούντιο, ειδικά όταν ανακοινώθηκαν οι πρωταγωνιστές - το Netflix πρόσφερε 150 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δημιουργοί όμως προτίμησαν την προσφορά των 80 εκατομμυρίων από τη Warner Bros. Το στούντιο MRC χρηματοδοτεί την παραγωγή, η εταιρεία LuckyChap της Μάργκοτ Ρόμπι είναι συμπαραγωγός και η Warner Bros. Pictures θα διανείμει την ταινία παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ρόμπι υποδύεται την Κάθι, ο Ελόρντι τον Χίθκλιφ, η Χονγκ Τσάου τη Νέλι Ντιν, η Άλισον Όλιβερ την Ιζαμπέλα Λίντον και ο Σαζάντ Λατίφ τον Έντγκαρ Λίντον. Ο Όουεν Κούπερ, που έγινε διάσημος από τον ρόλο του στο Adolescence και η Σάρλοτ Μέλινγκτον συμμετέχουν επίσης στο καστ.

Ο Κούπερ ενσαρκώνει τον νεαρό Χίθκλιφ, τον αντι-ήρωα του μυθιστορήματος, του οποίου η καταστροφική οργή επηρεάζει τους γύρω του. Η Μέλινγκτον υποδύεται τη νεαρή Κάθριν, της οποίας η παθιασμένη και περίπλοκη σχέση με τον Χίθκλιφ καταλήγει σε τραγωδία.